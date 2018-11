Tigres vs Pumas EN VIVO: partidazo por los cuartos de final de la Liguilla de México

Tigres vs Pumas este jueves (10:00 p.m. de Perú / 9:00 p.m. de México EN VIVO ONLINE vía TDN) en el estadio Universitario de Nuevo León, por el duelo de la ida en los cuartos de final de la Liguilla MX.

Pumas UNAM terminó la campaña regular como tercero, tan solo un punto mejor posicionado que el cuadro del 'Tuca' Ferretti, sexto con 29 unidades.

Tigres será local en el juego de ida por los cuartos de final del Torneo Apertura 2018, y los Pumas recibirán en su cancha el partido de vuelta de esta serie. Este último cerró el torneo con un triunfo en Toluca (1-0) y un empate ante el campeón Santos (1-1).

El equipo del 'Tuca' Ferreti echará mano de su poderío ofensivo, encabezado por el campeón de goleo del Apertura 2018, el francés André-Pierre Gignac, para derrotar al rival en turno.

Tigres vs Pumas EN VIVO: horarios del partido

Perú: 10:00 p.m.

Colombia: 10:00 p.m.

Ecuador: 10:00 p.m.

Chile: 00:00 a.m. (viernes)

Argentina: 00:00 a.m. (viernes)

México: 9:00 a.m.

Estados Unidos: 7:00 p.m. PT/10:00 ET



Tigres vs Pumas EN VIVO ONLINE: alineaciones probables

Tigres: Nahuel Guzmán, Hugo Ayala, Israel Jiménez, Francisco Meza, Jair Díaz, Rafael Carioca, Javier Aquino, Guido Pizarro, Raúl Torres, Andre-Pierre Gignac, Eduardo Vargas.

Pumas: Alfredo Saldívar, Alejandro Arribas, Luis Quintana, Diego Rosales, Ignacio Malcorra, Martín Rodríguez, Alan Mendoza, Andrés Iniestra, Pablo Barrera, Felipe Mora, Carlos González.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Tigres vs Pumas?

Si quieres seguir en Internet el Tigres vs Pumas, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.