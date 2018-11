Juan Carlos Oblitas: "En la Videna hay gente que quiere verme fuera de la FPF"

Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), ha presentado su descargo luego de que se haya filtrado una imagen en redes sociales en el que aparece junto a Edwin Oviedo.

El ‘Ciego’ denunció esta invasión de su privacidad y apuntó directamente al área de Relaciones Institucionales de la FPF por filtrar la imagen luego de que haya visitado el complejo que se está construyendo en Chosica.

“En las canchas de Chosica no había prensa, entonces alguien ha filtrado las fotos a los medios y eso me molesta mucho porque lo han hecho sin mi consentimiento”, dijo Oblitas en una entrevista con Líbero.

Juan Carlos Oblitas acusa a Guillermo Ackermann (Gerente de Relaciones Institucionales) y Juan Matute (Secretario General) de haber propalado la polémica fotografía que atentan contra la privacidad del hombre de confianza de Ricardo Gareca. Admitió que exigirá que le pidan disculpas públicas.

“Lo único bueno de la Federación es la parte deportiva, es lo que salva a Edwin (Oviedo) y él recién lo entiende. Lamentablemente, en la misma Videna hay gente que está desesperada por verme fuera de la FPF", señaló exjugador de la selección peruana.



Juan Carlos Oblitas se refirió a la conversación que tuvo con Edwin Oviedo

El director deportivo de la FPF contó que le dijo a Edwin Oviedo que está escogiendo mal a sus amistades y que está debilitado debido a las acusaciones que hay sobre él.

“Le dije: ‘tú tienes demasiados problemas, resuelve tus temas personales y no me meto contigo, pero sí me iré con todo contra los que están a tu lado porque viven intrigando, creando y metiendo cizaña. Nosotros ponemos el hombro por el fútbol, ellos no sé. Que no se metan con mi gente’", apuntó Juan Carlos Oblitas.