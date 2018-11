AC Milan vs Dudelange TRANSMISIÓN EN VIVO: partido por el grupo F de la Europa League

AC Milan vs Dudelange se enfrentan (12:55 p.m. hora peruana EN VIVO ONLINE vía ESPN 2) por la fecha 5 del grupo F de la Europa League desde el estadio San Siro.

El equipo de Gennaro Gattuso está obligado a ganar para acceder a la siguiente fase. El cuadro italiano enfrenta a un modesto cuadro de Luxemburgo al que ya le ganó en el duelo de ida.

El AC Milan no gana hace tres partidos. En la Serie A perdió frente a Juventus de local y luego empató contra Lazio. En Europa League igualó contra Betis en España.

En el historial, los italianos se midieron a Dudelange solo en una ocasión. Gonzalo Higuaín marcó el único tanto para los de Gattuso en la primera jornada de esta temporada del torneo.

Las posiciones del F están apretadas: Betis es líder con 8 puntos. AC Milan y Olympiacos suman siete unidades. El Dudelange está eliminado sin sumar.

That is all from the pre-match press conference at Milanello.

Stay with us for more build-up on #MilanDudelange here and at https://t.co/NPx65Bg3w8 #UEL pic.twitter.com/SvVJ8Mlqh4