PSG vs Liverpool EN VIVO: letal contragolpe de Neymar para poner el 2-0 [VIDEO]

Neymar, tras un gran contragolpe, pudo anotar el segundo gol del PSG vs Liverpool, el cual se desarrolla en el Parque de los Príncipes por la fecha 5 del Grupo C de la Champions League. El astro brasileño sacó a relucir su gran velocidad para dejar en el camino a varios rivales y generar un letal ataque.

Cuando el reloj marcaba los 36 minutos del primer tiempo del PSG vs Liverpool, Neymar empezó el contragolpe desde su campo y, tras sacarse de encima a varios futbolistas de los 'Reds', se juntó con Kylian Mbappé para este ingresara al área y sacara un centro rasante.

PUEDES VER PSG vs Liverpool EN VIVO ONLINE: Neymar vs Salah por el Grupo C

El balón fue directa hacia Edison Cavani, pero el remate del uruguayo fue atajado por el portero Alisson. Sin embargo, para fortuna del París Saint-Germain, la pelota le quedó servida a Neymar, quien recorrió varios metros para simplemente empujar el esférico y poner el 1-0.

La cuenta oficial de Twitter de la UEFA Champions League publicó que Neymar se ha convertido en el máximo goleador brasileño, dejando atrás a Kaká y Rivaldo. Asimismo, el estadístico Mister Chip también dio algunos datos.

🇧🇷 Record! @neymarjr becomes the all-time top Brazilian scorer in #UCL history!



3⃣1⃣ Neymar

3⃣0⃣ Kaká

2⃣7⃣ Rivaldo



*Group stage to final only pic.twitter.com/uaxWRlctb4