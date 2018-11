Tottenham vs Inter TRANSMISIÓN EN VIVO: en Wembley por la Champions League

Tottenham Hotspur vs. Inter de Milan se ven las caras HOY en el mítico estadio de Wembley en el marco de la fecha 5 del Grupo B de la Champions League. Cotejo entre ingleses e italianos arranca desde las 3:00 p.m. - hora peruana y será transmitido EN VIVO ONLINE vía FOX Sports 2.

El equipo de Mauricio Pochettino es tercero del Grupo B con 4 puntos, tres menos que Inter de Milán y 6 menos que el líder Barcelona, por ello urgen de una victoria si no quieren despedirse de la competición.

Tottenham parece haber encontrado el rumbo luego de su victoria sobre Chelsea (3-1) en la última fecha de la Premier League. Allí tuvieron el retorno de dos piezas claves como lo son Christian Eriksen y Dele Alli, quienes se unieron al goleador Harry Kane.

🎥 @HKane gets ready for Inter. 💪



