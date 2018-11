Manchester United vs Young Boys: miden fuerzas en Old Trafford | EN VIVO

HOY EN VIVO Manchester United vs Young Boys, en Old Trafford, desde las 3:00 p.m. - hora peruana por la fecha 5 del Grupo H en la UEFA Champions League 2018/19. Los 'Diablos Rojos' buscan un triunfo que los coloque en los octavos de final.

Puedes seguir EN DIRECTO ONLINE el Manchester United vs Young Boys por ESPN 2 para Sudamérica, ESPN 3 e ESPN Play para Centroamérica; en Alemania por DAZN, Francia por RMC Sports, Italia por Sky HD y España por Movistar+.

Los 'Diablos Rojos' se juegan la posibilidad de meterse en los octavos de final de la Champions League, ya que son segundos con 7 puntos y depende de sí mismo.

José Mourinho, en la previa del encuentro, envió un fuerte mensaje a sus dirigidos: "Si sientes presión, quédate en casa y cuando digo 'casa' no me refiero al estadio, me refiero a tu casa y que vean el partido por televisión", aseguró e insistió: "Creo que sería una falta de respeto para el estadio y los fans decir que preferimos jugar fuera de casa, me niego totalmente a decir eso".

Días antes el DT portugués criticó públicamente a "Luke Shaw, Martial, Lingard y Rashford carecen de madurez, de madurez a nivel personal. También de carácter y personalidad. Antes teníamos más hombres, eran más maduros, estaban mejor preparados para la vida, menos protegidos. Ahora, en cambio, son niños mimados, niños que tienen una vida diferente, un entorno más fácil".

Young Boys es último en el Grupo H con solo un punto y tratará de aguarle la fiesta a Manchester United en su casa. ¿Lo logarán?

Manchester United 3-0 Young Boys primera fecha Champions League

Manchester United vs Young Boys | Horarios alrededor del mundo

Perú: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Panamá: 3:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Nicaragua: 2:00 p.m.

El Salvador: 2:00 p.m.

Costa Rica: 2:00 p.m.

Honduras: 2:00 p.m.

Guatemla: 2:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Puerto Rico: 4:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Paraguay: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Brasil: 5:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Italia: 9:00 p.m.

Francia: 9:00 p.m.

Alemania: 9:00 p.m.

Manchester United vs Young Boys | Canales para ver por Champions League

ESPN 2

Champions League App

Brasil: Esporte Interativo Plus

Francia: RMC Sport en direct

Alemania: DAZN

Italia: SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 4

España: ovistar+, Movistar Liga de Campeones 3

Inglaterra: BT Sport 4K UHD, BT Sport 2, BBC Radio 5 Live, BT Sport 3, BT Sport Live

Estados Unidos: Univision Deportes En Vivo, B/R Live

Manchester United vs Young Boys | Alineaciones probables

Manchester United: David de Gea, Ashley Young, Matteo Darmian, Chris Smalling, Victor Lindelöf, Juan Mata, Nemanja Matić, Paul Pogba, Jesse Lingard, Romelu Lukaku, Anthony Martial.

Young Boys: David von Ballmoos, Steve von Bergen, Loris Benito, Kevin Mbabu, Miralem Sulejmani, Sekou Sanogo, Djbril Sow, Christian Fassnacht, Sandro Lauper, Guillaume Hoarau, Roger Assalé.

