Boca Juniors iría al TAS en busca del título de la Copa Libertadores [VIDEO]

El partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores 2018 entre River Plate vs Boca Juniors se jugará en una plaza neutral, el 8 o 9 de diciembre próximo, según decidió este martes la Conmebol. Sin embargo, el presidente ‘Xeneize’ Daniel Angelici ratificó la postura del club que preside de no jugar el partido y suspender a River tras los incidentes en el Estadio Monumental.

"Hemos llegado a Paraguay por pedido del presidente de la Conmebol para comunicarnos que el Comité Ejecutivo tomó la decisión de que el partido se juegue. Boca escuchó las palabras del presidente y le comunicó que la comisión de Boca pidió la descalificación (de River) y que iba a esperar al Tribunal de Disciplina para que nos de una resolución. En el dia de la fecha nosotros no aceptamos jugar ningún partido hasta que el Tribunal se expida", dijo el titular de Boca en diálogo con la prensa.

Asimismo, Angelici aseguró que Boca Juniors “hoy no tiene la cabeza puesta en jugar” y que si el Tribunal Deportivo no falla a su favor para que el duelo no se dispute, no se quedarán con lo brazos cruzados y recurrirían al TAS para pedir el título de la Copa libertadores 2018. Mientras que River Plate pidió, al contrario, que el duelo se disputara en el Monumental y con público.

"Vamos a ir al Tribunal de Apelaciones de la Conmebol. Vamos a agotar todas las instancias administrativas que tengamos dentro del organismo. Si tenemos que ir al TAS vamos a ir", agregó.