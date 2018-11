Juventus vs Valencia EN VIVO: con Cristiano Ronaldo por la Champions League

EN VIVO | Juventus vs Valencia se enfrentan en Italia por el reñido Grupo H de la Champions League 2018/19 a las (03:00 p.m. ONLINE EN DIRECTO vía Fox Sports). Como en todos los partidos importantes, puedes seguir el minuto a minuto en Larepublica.pe.

Juventus vs Valencia EN VIVO: Noche de campeones en Turín

Con Cristiano Ronaldo como su máximo referente en el ataque, Juventus buscará asegurar su clasificación a los octavos de final de la Champions League, por ello, la ‘Vecchia Signora’ necesita empatar o vencer a Valencia en el Allianz Stadium de Turín.

Como se recuerda, los italianos cayeron en la fecha anterior ante Manchester United y por ese motivo están en la obligación de ganar para clasificar como primero del Grupo H.

“Hay que ir paso a paso porque mañana vamos a intentar sacar una victoria para poder liderar el grupo. No nos debemos quedar dormidos como nos pasó contra el Manchester United”, indicó el DT de la ‘Juve’, Massimiliano Allegri.

Por su parte, el equipo español saltará al campo con la presión de vencer sí o sí a Juventus para seguir con vida en el torneo europeo, ya que está ubicado en la tercera posición de la tabla del Grupo H con 5 unidades, dos menos que el segundo, Manchester United, y cuatro menos que el líder, el cuadro de Turín.

Sin embargo, a pesar del triunfo, Valencia espera que, en el otro partido del grupo, Boys Young (cuarto lugar en la tabla) venza al United, y así conservar sus esperanzas hasta el último encuentro.

💪🏻🇮🇹🏟️



La plantilla trabaja en el Juventus Stadium, donde peleará hasta el final por la victoria 🔝



¿Si se puede? #ClaroQueSePuede 🦇🖤



➡️https://t.co/mX8GlN7ukX pic.twitter.com/JxYFLEkIJT — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 26 de noviembre de 2018

Juventus vs Valencia EN VIVO ONLINE: Horarios del duelo por Champions League

España / 10:00 p.m.

Argentina / 5:00 p.m.

Chile / 5:00 p.m.

Uruguay / 5:00 p.m.

Paraguay / 5:00 p.m.

Bolivia / 4:00 p.m.

Venezuela / 4:00 p.m.

Ecuador / 3:00 p.m.

Colombia / 3:00 p.m.

Perú / 3:00 p.m.

México / 2:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.

Juventus vs Valencia EN VIVO: Canales de transmisión de duelo por Grupo H

Argentina Fox Sports

Bolivia Fox Sports

Brasil Esporte Interativo Plus, TNT Go, TNT Brazil

Canadá DAZN

Chile Fox Sports

Colombia Fox Sports

Costa Rica Fox Sports

República Dominicana Fox Sports

Perú Fox Sports

Ecuador Fox Sports Cono Sur

El Salvador Fox Sports C

Guatemala Fox Sports

Honduras Fox Sports

Internacional UEFA Champions League App

Italia Sky Sport Arena, SKY Go Italia, Sky Calcio 3

México Fox Sports

Nicaragua Fox Sports

Panamá Fox Sports

España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 1

Estados Unidos Univision Deportes En Vivo, Univision NOW, B/R Live, UniMás

Uruguay Fox Sports

Venezuela Fox Sports

Juventus vs Valencia: posibles alineaciones EN VIVO ONLINE por la UEFA Champions League

Juventus: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Sandro; Matuidi, Pjanic, Bentancur, Dybala; Mandzukic, Cristiano.

Valencia: Neto; Wass, Diakhaby, Paulista, Gayá; Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes; Mina, Rodrigo.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Juventus vs Valencia?

Si quieres seguir en Internet el Juventus vs Valencia, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.