Líder de la barra de River admite ser responsable de los ataques al bus de Boca [VIDEO]

Hasta el momento se siguen buscando responsables del ataque al bus que trasladaba a Boca Juniors al Estadio Monumental. Desde River Plate le echan la culpa a la policía argentina por la poca seguridad, pero en las últimas horas se filtró un audio donde el líder de la barra brava del equipo ‘Millonario’ admitió la responsabilidad de los actos vandálicos.

Se trataría de Héctor ‘Caverna’ Godoy, jefe de la barra de River Plate, qué según los audios aseguró que fue él quien generó los incidentes previo a la final de la Copa Libertadores 2018. En los audio el barrabrava no muestra arrepentimiento y confesó que tomó esa decisión tras el operativo policial en su contra, el último jueves.

Medios argentinos hablan de estos escuchas y subrayaron que la intención fue de que el partido no se jugara como acto de venganza por parte de ‘Caverna’ Godoy.

“Escucháme, Mono, te dije que le íbamos a c... el partido ¿Te lo dije o no te lo dije? Me c.... 7 millones de pesos a mi estos hi.... y 500 entradas. El partido no se juega, monstruo. Que vengan y arreglen conmigo, ¿te queda claro? Ahora cuando salga porque tengo la (detención) preventiva. No sé el lunes qué me va a decir el juez. Le ca..... el partido, te dije que le iba a ca... el partido poniendo (dinero)”, se escucha en una primera parte del audio.

Los voy a reventar a estos hi...... Me sacaron hasta las armas, todo me lo sacaron. Estos no ca.... más a nadie. Les dije “bol.... son 500 entradas, no son dos mangos, reparto con los jueces”. No, me rompieron el c.... Así que les suspendo el partido. Les mandé los nenes, viste. Está bien. Y si siguen rompiendo las pe..... no se juega más, porque mando yo. Y dejá que el lunes salga. Yo el lunes hablo con el juez”, finaliza el audio que dura un pocó más de un minuto.

Héctor ‘Caverna’ Godoy es jefe de la barra de River Plate desde 2009. Antes había sido empleado del club y estuvo implicado en la muerte de un barrista dentro de las instalaciones del club.