Champions League 2018/19: programación de los partidos de la jornada 5

La Champions League 2018/2019 va entrando a la recta final y esta semana regresa con la jornada 5. Los grupos están al rojo vivo y algunos equipos podrían asegurar su boleto para los octavos de final. De momento, el único clasificado a la siguiente instancia es el FC Barcelona de Lionel Messi.

Los partidos más atractivos de la jornada del martes estarán en el Roma vs Real Madrid y el Juventus vs Valencia por el Grupo G y H, respectivamente. El equipo de Santiago Solari buscará dar el golpe en el Olímpico de Roma para avanzar de ronda. Mientras que Cristiano Ronaldo y compañía recibirán al Valencia para recuperarse de la caída contra el Manchester United y confirmar su presencia en octavos.

En tanto, en la jornada del miércoles, PSG vs Liverpool se presenta como el plato de fondo en el Parque de los Príncipes del Grupo C, el más apretado de la Champions. Todos los equipos , incluidos Napoli y Estrella Roja, tienen las mismas posibilidades de sellar su pase a octavos. Mientras que el Barcelona, ya instalado en la siguiente fase, esperará al ganador del Tottenham vs Inter de Milan para saber quien será el segundo del grupo.

Programación de la fecha 5 de la Champions League

Martes 27 de noviembre

AEK Atenas vs. Ajax

Hora: 12:55 p.m.

CSKA Moscú vs. Viktoria Plzen

Hora: 12:55 p.m.

Roma vs. Real Madrid

Hora: 3:00 p.m.

Lyon vs. Manchester City

Hora: 3:00 p.m.

Juventus vs. Valencia

Hora: 3:00 p.m.

Manchester United vs. Young Boys

Hora: 3:00 p.m.

Bayern Munich vs. Benfica

Hora: 3:00 p.m.

Hoffenheim vs. Shakhtar Donetsk

Hora: 3:00 p.m.

Miércoles 28 de noviembre

Lokomotiv Moscú vs. Galatasay

Hora: 3:00 p.m.

Atlético de Madrid vs. Mónaco

Hora: 3:00 p.m.

Borussia Dortmund vs. Club Brujas

Hora: 3:00 p.m.

PSG vs Liverpool

Hora: 3:00 p.m.

Napoli vs. Estrella Roja

Hora: 3:00 p.m.

PSV vs. Barcelona

Hora: 3:00 p.m.

Porto vs. Schalke 04

Hora: 3:00 p.m.

Tottenhan vs. Inter de Milán

Hora: 3:00 p.m.