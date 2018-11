River vs Boca: impactantes imágenes de la agresión al bus captadas desde un patrullero [VIDEO]

Han pasado casi 48 horas del violento ataque al bus de Boca Juniors ocasionado por grupo de hinchas de River Plate previo a la final de la Copa Libertadores 2018, y continúan destapándose testimonios y videos del preciso instante en el que el club ‘Xeneize’ ingresa al corazón de Núñez con dirección al Estadio Monumental. El clip fue subido a YouTube.

Esta vez, se filtró el video del apedreamiento grabado desde el patrullero que resguardaba la seguridad de Boca Junior desde atrás. Un efectivo policial, que se encontraba adentro del vehículo, sacó su celular segundos antes de llegar a la esquina. “Acá se pone lo lindo”, tal como se aprecia en YouTube.

Después de los primeros impactos al bus de Boca Juniors por los fanáticos del ‘millonario’ que rompió varias lunas – una del piloto, dos al medio y al final del bus- e ingresó gas lacrimógeno, el policía expresó. “Ahí va, eh. Ahí empiezan los corchazos, mira. Están tirando pimienta, ya. Seguimos, dale”.

Uno de los más afectados de la agresión fue Pablo Pérez, capitán ‘Xeneize’, quien presentó una seria lesión en el ojo. Además del conductor del bus, Dario Ebertz, quien se desvaneció. "Cuando recibo el impacto, me desvanezco por un segundo y Horacio Paoloni agarra el volante. Ahí me vuelvo a reponer y sigo. Fue un ángel que me mandó Dios porque si no no estaría contando esto”, comentó.

La final del Supérclásico entre River Plate vs Boca Juniors fue postergada hasta nuevo aviso y el martes 27 de noviembre, los presidentes de ambos clubes y de la Conmebol, se reunirán para fijar la nueva fecha.