La nueva polémica frase de Silvio Valencia: "Que vengan extranjeros nos mejora la raza"

Silvio Valencia se encuentra en la mira de la polémica por unas desafortunadas declaraciones en la conducción del último programa Exitosa Deportes. Esta vez el periodista deportivo dio su punto de vista sobre la masiva llegada de extranjeros al Perú y aseguró que en un futuro darán como resultado la mejora de la raza. El video es viral en YouTube.

"El hecho de que vengan extranjeros y viceversa eso también, estaba conversando con unos amigos, como que mejora la raza para nosotros también. La mejoran porque (la unión) entre colombianos y venezolanos, va a ser un mejor producto. Van a ser más corpulentos los peruanos”, aseguró. El video ha tenido miles de reproducciones en la plataforma de YouTube.

Sin embargo, su compañero Gonzalo Núñez, quien lo escuchaba atentamente, no se quedó callado y le respondió: “ A mí no me gusta ese término de “mejorar la raza”. Yo creo que sale algo diferente”, comentó Nuñéz, tal como se aprecia en el clip de YouTube.

Recordemos que Silvio Valencia se caracteriza por arremeter contra algún futbolista o entrenador. Hace algunas semanas, el periodista tuvo una fuerte discusión con Pablo Bengoechea en una conferencia de prensa realizada en Matute y que fue muy comentada por los hinchas de Alianza Lima en YouTube.

"Un taxista me dijo que le diga a Pablo Bengoechea que nadie lo quiere en el Perú. Y yo le transmití lo que dice el pueblo. "Trata de saber más que los periodistas. Al menos no sabe más que yo. De repente lo quiere Santos, Palmeiras. No lo va a querer nadie", señaló el comunicador sobre aquel tenso encuentro con el estratega uruguayo.