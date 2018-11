Martín Liberman dejó contundente mensaje tras la postergación del partido

Luego de que el propio presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmara la postergación del partido de vuelta por la final de la Copa Libertadores 2018, entre River Plate y Boca Juniors, el periodista Martín Liberman se pronunció al respecto.

El hombre de prensa no dudó en emplear su cuenta de Twitter para mostrar su apoyo por la reprogramación del encuentro por no cumplirse la igualdad deportiva (Pablo Pérez aún tiene malestar en el ojo izquierdo debido a los actos vandálicos de ayer):

“Correctísima decisión. El partido no debía jugarse. Perfecta la decisión de Conmebol. El show no siempre debe continuar” expresó Martín Liberman en su red social. Recordemos que, hasta la mañana de hoy, Conmebol anunciaba que de todas maneras el partido no cambiaba de fecha y por ello la institución fue muy criticada.

Asimismo, Martín Liberman comentó sobre la mala imagen que ha dejado al mundo el hincha argentino por su accionar, a puertas de una de las fiestas deportivas más importantes de la historia del deporte rey:

“Papelón mundial el que da otra vez la Argentina al mundo. Nos merecemos esto porque somos violentos, salvajes, maleducados e intolerantes” explicó el conductor de TV, que como se recuerda también criticó duramente el hecho sucedido en la Copa Libertadores 2015, en el que hinchas de Boca Juniors atacaron a los jugadores de River Plate.

Vale mencionar, que habrá una reunión el martes en Paraguay entre los presidentes de la Conmebol, River Plate y Boca Juniors para decidir cuándo se jugará finalmente el encuentro de vuelta de la Copa Libertadores 2018.