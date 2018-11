River vs Boca: club millonario anunció que sí se jugará la final de la Copa Libertadores

El River Plate vs Boca Juniors se jugará si o sí este domingo en el Estadio Monumental de Núñez. Mediante un comunicado oficial, el club 'millonario' anunció que la final de la Copa Libertadores 2018 no sufrirá una nueva suspensión y se llevará a cabo a las 3:00 p.m. (hora peruana).

“River Plate informa que conforme a los resuleto por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el partido se disputará a las 17 horas (3:00 p.m. hora peruana) del día de hoy. Asimismo, cabe destacar que River Plate se ajustará a los dispuesto por el ente organizador (Conmebol)”, se lee en el comunicado.

“En igual sentido, se recuerda a todos los espectadores que las puertas del Estadio ya se encuentran abiertas y que, para su ingreso, deberán concurrir con el mismo itcket del día de ayer acompañado de DNI”, finaliza.

Sin embargo, minutos después de la postura de River Plate develada en Twitter, la Conmebol confirmó que el Superclásico argentino ha sido postergada con fecha a definir. El presidente Alejandro Domínguez explicó que fue por un pedido explícito por parte del equipo ‘Xeneize’.

“No están dadas las condiciones y no queremos que hayan excusas. Vamos a convocar a los dos clubes en Asunción para buscar una nueva fecha”, dijo Domínguez. “No hay tiempo que perder, no quiero que haya más movimiento. La organización va a ser autocrítica pero todos tienen que ser autocríticos. La violencia no es algo que debemos dejar de lado y no asumir la responsabilidad. El fútbol es pasión, familia y eso es lo que tiene que primar”, agregó.

Según Fox Sports, el martes 27 de noviembre a las 10:00 a.m. (hora peruana) se reunirán los presidentes de River Plate y Boca Juniors en la sede de Conmebol para acordar la nueva fecha de la final de la Copa Libertadores 2018.