Milan vs Lazio EN VIVO: HOY partidazo por Serie A italiana

Aunque todavía la temporada es joven, adueñarse del cuarto lugar de la Liga italiana podría llevar a estos equipos a clasificarse a la Champions League de la siguiente campaña.

Actualmente, Lazio está en la cuarta posición con 22 unidades, una más que los 'rossoneros', quienes marchan con 21 puntos en la quinta plaza tras 12 jornadas disputadas.

Antes del receso por la fecha FIFA, los dirigidos por Gennaro Gattuso cayeron 0-2 como locales en San Siro ante la Juventus de Cristiano Ronaldo; por su parte, el cuadro 'blancoceleste' empató 1-1 en su visita al Sassuolo.

Para este cotejo, AC Milan sufrirá una importante ausencia en el ataque, ya que no contarán con su delantero, Gonzalo Higuaín, quien fue suspendido por dos partidos debido a una expulsión frente a los 'bianconeris'.

En el más reciente enfrentamiento en la capital italiana, la Lazio goleó 4-1 al Milán en partido de la tercera jornada del campeonato de pasado.

🛫 We're heading to Rome. Less than 24 hours to go to #LazioMilan

La trasferta di Roma ha inizio. Meno di 24 ore al calcio d'inizio ⚽ pic.twitter.com/wTVqVxGVIL