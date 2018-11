Final Copa Libertadores 2018: Marcelo Gallardo pone en su sitio a la prensa argentina con contundente frase [VIDEO]

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, lamentó los actos vandálicos que forzaron la postergación de la final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors. El 'clásico' ahora se jugará este domingo a las 3:00 p.m (hora peruana).

En declaraciones a la cadena Fox Sports, Gallardo respaldó la decisión de Boca Juniors de no jugar el partido. "Me pareció una situación de sentido común no jugar el partido si los jugadores de Boca habían sido dañados", indicó.

Por otro lado, el 'muñeco', puso paños fríos a la situación asegurando que el partido debe jugarse en algún momento, sin embargo, dejó una frase que, entre líneas, critica la manera en que se estuvo promocionando este decisivo encuentro.

"Mañana será otro día. El show debe continuar, decía una canción. Nosotros debemos salir a escena, no importa en las condiciones que estemos. Es lamentable, pero es así. Y no es la final del mundo, es la final de la Copa Libertadores de América", aclaró Gallardo.

Esta última frase, viene siendo tomada por varios usuarios de las redes sociales como una crítica directa a la prensa pues con el apelativo de "Final del Mundo", se habría incurrido en una exageración que lo único que hizo fue 'avivar el fuego' entre hinchas 'millonarios' y 'xeneizes'.