Momento exacto en el que jugadores de Boca son agredidos por hinchas de River [VIDEO]

En la previa de la final de la Copa Libertadores 2018, entre River Plate vs Boca Juniors, jugadores del conjunto 'Xeneize' fueron agredidos por los hinchas 'Millonarios', quienes no controlaron su emoción no tuvieron reparo en atacar el bus de la visita.

En Twitter se han difundido imágenes en el que muestra cómo vivieron los jugadores de Boca Juniors el cobarde ataque de una facción de River Plate. Como se aprecia en el video, parte de la plantilla bosquense iba llegando al Monumental de Núñez entre cánticos; sin embargo, fueron interrumpidos con contundentes objetos que rompieron las lunas del vehículo.

"¡Llamen al médico!", fue el grito desesperado de uno de los futbolistas de Boca Juniors luego de que los simpatizantes de River Plate destrozaran prácticamente todas las lunas del bus con sólidos objetos y, además, con gases pimienta.

River vs Boca EN VIVO: el preciso instante en que el plantel de Boca Juniors fue agredido