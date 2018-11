Carlos Tévez a la Conmebol: "Nos están obligando a jugar la final" [VIDEO]

Carlos Tévez y Fernando Gago, referentes de Boca Juniors, dieron la cara luego de los lamentables hechos sucedidos cuando arribaban al estadio Monumental de Núñez con un mensaje claro: "Nos están obligando a jugar el partido" por la Final de la Copa Libertadores 2018.

"Primero decirle a nuestras familias que estamos bien, la mayoría estamos bien. Hay solamente tres o cuatro jugadores que tienen lesiones leves. En el vestuario estamos incomunicados y se nos hace difícil con todo esto hablar con nuestras familias", comenzó diciendo Tévez. "No estamos en condiciones de jugar el partido, la verdad que nos están obligando a jugarlo. Nos están obligando", remarcó el 'Apache'.

¿Boca Juniors quiere jugarlo? Fernando Gago también tomó la palabra: Nosotros no tenemos ninguno postura, a nosotros nos están diciendo que el partido se juega, pero que no están dando las condiciones (adecuadas) al grupo. Pero obviamente no es lo mejor para una final de este calibre", aseveró.

"NO PUEDO CREER LA AGRESIÓN QUE SUFRIMOS DENTRO DEL MICRO" La sorpresa de Fernando Gago por los incidentes que vivieron y lo que sufrieron sus compañeros.

Por otro lado, Carlos Tévez envió un recado a sus compañeros de profesión de River Plate: "A mí me tocó vivir el episodio en La Bombonera (ataque con gas pimienta al túnel de River Plate) por la TV, y escuché a algunos jugadores de ellos decir que ningún jugador de Boca se había acercado para preguntarles cómo estaban... Muchachos, hoy tampoco vinieron eh, no vino nadie a ver cómo estábamos nosotros", sentenció.