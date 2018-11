Sergio Ramos denunció extorsión y llevará acusación de presunto dopaje a los tribunales

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, se pronunció sobre la publicación de Football Leaks, donde se aseguró que el español, supuestamente, había violado las normas antidopaje en dos ocasiones durante las dos últimas temporadas.

Tras la derrota (3-0) sufrida por el cuadro blanco ante el Eibar por la Liga Santander 2018 Ramos emitió un comunicado en el que deja en claro su inocencia.

“Me manifiesto rotundamente en contra del dopaje. Nunca he participado ni participaré ni he consentido ni consentiré nada en relación con el dopaje”, señala el documento.

Ramos no conforme con la carta emitida, conversó con los hombres de prensa tras el partido y aseguró que sabía que la información iba a salir, pues incluso intentaron chantajearles, tanto a él como al Real Madrid.

"Nos avisaron hace un mes y medio de que tenían esa noticia. Intentaron chantajearnos con dinero y con otras cosas. Por parte nuestra y del club estamos muy tranquilos y les dijimos que podían soltar la noticia cuando quisieran. Cuando eres poseedor de la verdad estas muy tranquilo", acotó tras confirmar que tomará medidas legales.

"Yo estoy tranquilo. Es cierto que me duele y que tomaré las medidas necesarias con mi equipo legal con esta gente que intenta manchar mi status y mi carrera profesional. En 15 años de carrera jamás me he negado a un control y nunca he incumplido ninguna norma. Y habré pasado unos 300 controles", dijo,

Y agregó: "Llevo mucho tiempo en la cresta de la ola y disfruto mucho de mi tabla. Al que le joda que se meta en agua. Yo voy a seguir dando lo mejor de mí y siendo profesional, intentando estar a la altura del escudo que llevo en el pecho”.