Barcelona vs Atlético de Madrid: cómo y dónde ver partido por la Liga Santander | EN VIVO

Barcelona vs Atlético de Madrid HOY EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE vía ESPN / beIN Sports / Televisa / TDN a partir de las 2:45 p.m. - hora peruana en el estadio Wanda Metropolitano por la fecha 13 de la Liga Santander 2018-19.

Duelo entre Barcelona vs Atlético de Madrid contará con las principales figuras como Lionel Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann, quienes jugarán desde el arranque.

En juego no solo están tres puntos, sino el liderato de la Liga Santander, ya que los azulgranas son punteros con 24 unidades, pero los 'colchoneros' están solo un punto por debajo.

Messi tiene al Atlético de Madrid como una de sus víctimas preferidas al anotarle 23 goles en 24 partidos disputados en La Liga. Empero, la 'Pulga' aún no se estrena en el Wanda Metropolitano.

⚽️ El Atlético de Madrid no ha ganado en sus 17 últimos enfrentamientos con el FC Barcelona en La Liga.

Barcelona vs Atlético de Madrid: Ernesto Valverde analizó el encuentro

"Es un partido muy importante, sobre todo después de perder el anterior. Hay que quedarse con que tenemos un potencial que cuando lo sacamos a relucir somos difíciles de batir y optamos a todo. Intentaremos dar una de las mejores versiones, porque necesitamos ganar", aseveró el DT.

Sobre las bajas del Atlético de Madrid, Valverde manifestó lo siguiente: "Es verdad que jugadores como Giménez y sobre todo Godín, por el empaque, son importantes, pero Savic participa habitualmente y Lucas también, ha hecho de central en varios partidos. Reconociendo sus ausencias, creo que los que salgan son competitivos y tienen nivel suficiente para hacerlo bien".

En la cera del frente, Diego Simeone reconoció lo difícil que ha sido para su equipo para ganarle a Barcelona en los últimos años, salvó en la Champions League.

"Es verdad que nos ha costado mucho enfrentarnos al Barcelona, ha sido el mejor equipo del mundo estos últimos años, siempre lo hemos dicho, pese a no ganar en Europa, pero los registros que ha tenido en España han sido tremendos. Nos ha ido mejor en la Champions en eliminatorias. Jugaremos con energía, con ilusión, como siempre decimos este partido es una oportunidad, un nueva oportunidad para nosotros”, explicó.

La última vez que Barcelona vs Atlético de Madrid se enfrentaron fue el año pasado por la Liga Santander, el partido terminó igualado 1-1 con tantos de Saúl Ñíguez y Luis Suárez.

Horarios para ver el Barcelona vs Atlético de Madrid | Liga Santander

Perú: 2:45 p.m.

Colombia: 2:45 p.m.

Ecuador: 2:45 p.m.

Panamá: 2:45 p.m.

México: 1:45 p.m.

Costa Rica: 1:45 p.m.

Nicaragua: 1:45 p.m.

Honduras: 1:45 p.m.

El Salvador: 1:45 p.m.

Venezuela: 3:45 p.m.

Bolivia: 3:45 p.m.

España: 8:45 p.m.

Argentina: 4:45 p.m.

Uruguay: 4:45 p.m.

Brasil: 4:45 p.m.

Chile: 4:45 p.m.

Canales para ver el Barcelona vs Atlético de Madrid | Liga Santander

ESPN

beIN Sports

Televisa

SuperSports7

DAZN

Movistar+, beIN LaLiga, beIN Sports Connect España, Movistar Partidazo / España

Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, TDN / México

Formaciones probables del Barcelona vs Atlético de Madrid

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergio Busquets, Arthur, Rafinha, Arturo Vidal Messi; Luis Suárez.

Atlético de Madrid: Oblak; Arias, Savic, Lucas, Filipe; Saúl, Rodrigo, Koke, Lemar; Griezmann, Diego Costa.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Barcelona vs Atlético de Madrid?

