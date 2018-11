La Copa es su obsesión

Quedan 90 minutos para escribir la etapa más gloriosa de su historia. Solo noventa minutos para ponerle fin al capítulo más importante de una rivalidad que nació –hace un siglo– en la calles del barrio La Boca y que se convirtió en uno de los eventos deportivos más importante del mundo.

Hoy a las 3:00 p.m. (hora peruana) el Monumental de Núñez se vestirá de gala para recibir a River Plate y Boca Juniors, en el encuentro de vuelta por la final de la Copa Libertadores.

Atrás quedaron las especulaciones y llegó el momento de la verdad. En el empate (2-2) cosechado hace dos semanas en la Bombonera, los ‘millonarios’ demostraron ser un equipo más compacto, con mejor argumento futbolístico y que sabe aprovechar los errores defensivos de los ‘xeneizes’. Sin embargo, el equipo de Guillermo Barros Schelotto no necesita generar fútbol para hacer daño. Lo demostró en el duelo de ida: un balón detenido, un rebote, una individualidad, fueron herramientas que les permitieron llegar hasta esta instancia del torneo continental.

Dicen que en duelos como este no importan las estadísticas, que son números y eso no es importante para el desempeño de los futbolistas. No obstante, las cifras también hablan y cuentan una historia. Ellas nos confirman que los ‘azul dorados’ son locales en el Monumental, pues en sus últimas diez visitas consiguieron sumar cuatro victorias, tres derrotas y tres empates.

Existe superioridad de Boca en la casa rival, pero eso no garantiza nada. El entrenador ‘xeneize’ prometió el título a sus hinchas y sabe que para cumplir esa promesa necesita hacer variantes en su sistema de juego.

Sin Pavón por lesión, Schelotto busca la pieza ideal que pueda encajar en su sistema de juego. Hasta el momento, Carlos Tévez lleva ventaja y todo hace indicar que completará el tridente de ataque junto a Villa y Ábila. La otra duda del estratega argentino pasa por los tres palos. El portero Esteban Andrada se recuperó de su lesión y es probable que regrese al once inicial, relegando a Agustín Rossi al banco.

Por su parte, Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, no podrá contar con el atacante Rafael Borré. El delantero colombiano fue suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. El ‘Muñeco’ jugará con un delantero Lucas Pratto y reforzará su mediocampo. El 4-5-1 será el sistema que utilizará, aunque también trabajó el 3-5-2. La idea es cerrar los espacios a los atacantes ‘xeneizes’ y tomar posesión del balón para acorralar a Boca Juniors en su propia área.

El estratega no estará en el campo de juego, pues se encuentra suspendido, pero alentará a su equipo desde el palco presidencial del Estadio Monumental. Su asistente, Matías Biscay, tomará su lugar y dirigirá al equipo desde el banco de suplentes.

Todo quedó listo para que el balón empiece a rodar y empiece la fiesta. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, predijo que al perdedor le costará 25 años reponerse de este dolor. Para este último capítulo del clásico argentino no existe el gol de visita: en caso de empate en el tiempo regular se irán al tiempo extra y, si aún no hay un ganador, la ruleta rusa de los penales definirá todo.❧

TEMAS

Impresa