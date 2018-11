Gustavo Dulanto habló sobre su futuro, ¿Jugará en la 'U' o Alianza?

¿Gustavo Dulanto regresará a Universitario?, es la pregunta que se realizan todos lo hinchas de la 'U'. El defensor es pretendido por los cremas y según comentó tiene intenciones de jugar en la capital.

El jugador de Real Garcilaso indicó que su principal objetivo es ser convocado por Ricardo Gareca.“Me gustaría ir a un equipo de la capital porque hay más vitrina. Lo que siempre uno busca y quiere es, sin dudas, estar en la selección peruana”, indicó Dulanto a El Medio.

PUEDES VER: ¿La FPF quiere que Gianluca Lapadula venga a la selección peruana? [VIDEO]

Como se recuerda, el defensor es hincha confeso de la ‘U’, debutó con Universitario en el 2015, de la mano de Luis Fernando Suárez. pero también es pretendido por Alianza Lima.

Cuando le preguntaron si Ricardo Gareca y su comando técnico se han comunicado con él, el central de la ‘Máquina celeste’ señaló: "Después de la lista preliminar me mandaron a llamar para hablar con él. Antes del clásico del 2015 que perdimos 1-0 contra Alianza Lima. Luego de eso no he vuelto a tener una cercanía con ellos".

Gustavo Dulanto se convirtió en uno de los jugadores más importantes de Real Garcilaso, por ese motivo es pretendido por los principales equipos de la capital.