Tottenham vs Chelsea EN VIVO: partidazo en Wembley por la Premier League

VER EN VIVO Tottenham vs Chelsea chocan este sábado 24 de noviembre desde las 12:30 p.m. (hora peruana) en el Wembley Stadium por la fecha 13 de la Premier League. El partido será transmitido por ONLINE EN DIRECTO vía DirecTV. Asimismo podrás seguir el minuto a minuto y todos los goles del partido a través de LaRepublica.pe.

Tottenham (4° con 27 puntos) viene de ganar de visita por 1-0 al Crystal Palace con gol del argentino Juan Marcos Foyth. El equipo de Mauricio Pochettino se juegan grandes opciones de acercarse al Manchester City y Liverpool, serios candidatos a llevarse la Premier League.

Para el choque, Pochettino espera recuperar a Jan Vertonghen, quien añadiría consistencia defensiva a un equipo que ha encajado diez tantos en doce jornadas. El colombiano Davinson Sánchez se perderá el encuentro por lesión.

“Lo están haciendo muy bien con Sarri esta temporada, aún invicto. Es cierto que la primera temporada con [Antonio] Conte [cuando ganaron la Premier League] no estuvieron involucrados en Europa y la próxima temporada el Chelsea tuvo un poco de dificultad cuando estaba en la Liga de Campeones”, dijo Pochettino.

Chelsea (3° con 28 puntos) llega de empatar 0-0 contra Everton en Stamford Bridge en la última fecha. Los Blues ya sabe lo que es ganar en Wembley, puesto que, la temporada pasada ganó por 2-1 con doblete del español Marcos Alonso.

El entrenador Maurizio Sarri pondrá a prueba la solides y la invencibilidad, llevan 8 triunfos y 4 empates en doce fechas. También saldrá de inicio Eden Hazard y el técnico italiano decidirá entre Álvaro Morata, titular en los últimos encuentros, y Olivier Giroud, más acertado con Francia en el parón internacional.

It's Chelsea v Tottenham part one tonight, as our development squad kick off the weekend's action in #PL2. 💪



You can watch the game live on Chelsea TV. 👊 pic.twitter.com/21UIFvjYm3