“Estuve más cómodo”

No todo fue malo para la selección peruana en la derrota ante Costa Rica, que significó para la bicolor sumar su segunda derrota consecutiva en un año donde también se regaló momentos inolvidables como participar en el Mundial de Rusia. El resultado fue negativo, pero hubo individualidades que le dejaron aspectos positivos al comando técnico. Uno de ellos fue el de volante Cristian Benavente, que ante lo ‘Ticos’ jugó el mejor partido en la era de Ricardo Gareca.

El ‘Tigre’ mostró su satisfacción con el desempeño del ‘Chaval’. “Cristian hizo un buen partido. De a pocos está encontrando su nivel, sobre todo en los desbordes, en el uno contra uno, donde se erigió como un hombre importante.Las características de él no es la puntada final o el pase en profundidad, sino más la habilidad y el desequilibrio y eso es bueno para nosotros. De todas las participaciones que ha tenido Cristian con la selección, esta es la que más cosas positivas nos ha dejado”, señaló Gareca.

Por su parte, el futbolista del Royal Charleroi de Bélgica también hizo mostrar su satisfacción por su desempeño con la bicolor.

“El resultado no fue el que queríamos pero se puede aprender. Fue un partido en el que tuve tiempo para jugar, me encontré más cómodo que en otras ocasiones pero se puede mejorar”, señaló el habilidoso jugador a su salida del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Al ser consultado por qué su desempeño mejoró en este partido del martes por la noche, Benavente resóndió: “ El fútbol es así, a veces te sale mejor y otras peor. No me he sentido presionado. Es positivo para mí las palabras de Gareca”, manifestó.

El jugador nacional inició las acciones como volante creativo y en el segundo tiempo ocupó otra posición y fue ubicado por la derecha. Dio la asistencia para el segundo gol de Perú. Ahora espera seguir siendo convocado y ganarse un lugar.❧

