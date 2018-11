García Pye: "Lo de Christian Cueva son simples especulaciones"

Por estos dias no solo ha hablado sobre el pobre desempeño que sostuvo la selección peruana en su derrota ante Ecuador. Tampoco sobre el encuentro amistosos que sostendrá hoy ante Costa Rica en Arequipa. Un rumor sobre un acto de indisciplina que habría cometido el volante Christian Cueva, quien estuvo con la delegación peruana en Estados Unidos donde jugó frente al país local y Chile.

Ello le habría costado que el técnico de la bicolor, Ricardo Gareca decida no convocarlo para esta fecha FIFA y decida probar a otros jugadores como son, Cristian Benavente y Christofer Gonzales. Hecho que llevó a que se pronuncien desde la Federación Peruana de Fútbol.

El 'Tigre' se ha pronunciado del tema y ha descartado este hecho, incluso mostró su total confianza hacía el profesionalismo que siempre ha mostrado 'Aladino'. Ahora también ha alzado la voz, el gerente de selecciones, Antonio García Pye.

"No tengo nada más que agregar de lo que declaró el profesor Gareca. Son simples especulaciones que se vienen diciendo", señaló Pye.

El directivo nacional no quiso adelantar nada sobre los posibles rivales que tendrá Perú en la fecha fifa en marzo del próximo año: " Prefiero no adelantar nada sobre los posibles partidos que jugará la Selección peruana en la fecha Fifa en marzo del próximo año. Y es que si bien tuvimos el tema muy avanzado con Uruguay, ahora la federación uruguaya recibió invitación para que jueguen una copa en China y están evaluando la situación. Por ello, mientras que no cerremos los dos partidos, es mejor no decir nada".

Luego, el gerente de selecciones contó que aún no tiene claro si continuará el próximo año en la FPF. "Considero que ese tema no es tan urgente, aunque no niego que en la FPF ya hubo intención para que yo siga en el cargo. Mi contrato finaliza el 31 de diciembre pero seguramente antes tomaremos una decisión".