El día en que exseleccionado no saludó a Alan García cuando se cruzaron en el Nacional [VIDEO]

Un video ha vuelto a salir a la luz después de 7 años, donde tiene como protagonistas a un exseleccioando peruano y al expresidente Alan García. Esto fue en el marco de la reinauguración del Estadio Nacional allá por el 2011 donde la 'bicolor' fue invitada a la ceremonia luego de conseguir el tercer puesto en la Copa América Argentina 2011. La anécdota de esa noche la puso el futbolista Giancarlo Carmona porque no llegó a saludar al exmandatario como sus demás compañeros.

Como se sabe, Alan García hoy viene siendo investigado por la justicia peruana, y es por eso que el video ha vuelto a salir a flote. En el 2011 el plantel absoluto de la selección peruana que trabajaba bajo la dirección técnica de Sergio Markarián fue invitado a la ceremonia de reinauguración del Coloso de José Díaz. El plantel incaico había arribado de Argentina luego de su participación en la Copa América de ese año.

Cuando los jugadores hicieron su ingreso al Nacional, uno a uno empezaron a saludar al expresidente. La anécdota la pondría Giancarlo Carmona cuando le llegó el turno de saludar a García Pérez. Como se aprecia en el video que ha sido colgado en la plataforma de Youtube, el popular 'Barney' no llegó a estrecharle la mano al expresidente. Esto generó un sin fin de reacciones y comentarios hasta el punto de ser tomado como un ‘desaire’ del jugador al exjefe de Estado.

Días después Giancarlo Carmano brindo declaraciones a un medio local para esclarecer la situación, donde explicó que no existió el desaire, sino que no se percató de la presencia Alan García.

“Lo que pasó realmente me ha sorprendido...en la inauguración nosotros habíamos pasado y no teníamos un real itinerario de cómo íbamos a hacer. A la hora que paso por el lugar del presidente, no me percato de él, se puede decir que estaba emocionado con la belleza del estadio... yo cuando veo al presidente es cuando da el discurso", contó el exjugador peruano.

Carmona, además aprovechó las cámaras para enviar las disculpas del caso ya que se había maximizado lo sucedido en el Estadio Nacional.