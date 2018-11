Peter Arévalo calificó eventual indisciplina de Cueva como traición a Gareca

Christian Cueva estaría en el ojo de la tormenta. Luego de su no convocatoria a la selección peruana, muchos se cuestionaron por su ausencia; ya que casi nunca fue relegado de la 'bicolor' desde que Ricardo Gareca tomó las riendas.

Se especulaba que un bajón futbolístico y la oportunidad de ver nuevos jugadores de su mismo puesto eran las razones de su separación; sin embargo, una nueva versión fue dada a conocer en el programa Fox Sports Radio Perú.

Según los periodistas, Peter Arévalo y Eddie Fleischman; el popular 'aladino' habría participado de un acto de indisciplina en la gira por Estados Unidos que realizó la selección peruana por fecha FIFA 2018 en el mes de octubre.

Por otra parte, Peter Arévalo añadió que un efectivo de seguridad de la selección y un utilero habrían sido despedidos; acto que eleva las especulaciones sobre la eventual insdisciplina del futbolista nacional.

“Me decepcionaría si fuese cierto porque Cueva le debe mucho a Gareca", subrayó en primera instancia Peter Arévalo en el programa de FOX Sports.

"Cuando Gareca llega a la selección él (Cueva) no estaba en un momento importante, había tenido problemas en Alianza y no era titular en Toluca. Con Gareca se repotencia, logra un protagonismo que no tenía y alcanza algo similar en Sao Paulo. De confirmarse sería una traición para Gareca, que apostó por el”, acotó el narrador sobre el jugador del Krasnodar ruso.