¿Qué piensa el DT de Costa Rica sobre Perú tras la derrota ante Ecuador?

El técnico de Costa Rica, Ronald González, probablemente mandará el mismo once que venció a Chile mañana en Arequipa cuando enfrente a la selección peruana. El DT interino no se confía de la derrota sufrida por la blanquirroja (2-0) ante Ecuador del jueves pasado.

"Perú es un equipo con grandes individualidades, con un sistema de juego establecido, que lo ejecutaron muy bien en el Mundial, y que en los amistosos lo han seguido intentando. Esta última derrota ante Ecuador, fue un poco engañosa, porque Perú siempre tuvo la pelota, atacó siempre, Ecuador se replegó y encontró dos goles", manifestó González.

Además, llenó de elogios a Ricardo Gareca, técnico que clasificó a Perú a un Mundial después de 36 años. "El funcionamiento lo tienen intacto al igual que la individualidad. Además, tienen un técnico que ha hecho grandes cosas y no creo que vaya a cambiar mucho el éxito que tuvo. Va a ser un partido muy difícil", señaló para luego hablar sobre la altura.

"Llegamos hoy para intentar que en 24 horas la altura no afecte a nuestros jugadores y al que le afecte lo sustituimos. Nosotros no estamos acostumbrados a jugar tanto en altura, pese a que el país es montañoso, pero tampoco en Perú todos los jugadores juegan en altura, no creo que sea un efecto muy grande", indicó. Es probable que Costa Rica mande el mismo once que se impuso en Rancagua, en lo que será el último duelo de González al frente de los 'Ticos'.