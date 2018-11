Carrillo pone el pecho a las críticas

La derrota ante Ecuador quedó en el pasado. La lección ya está aprendida -de no confiarse- y los dirigidos por Ricardo Gareca solo piensan en ganar a Costa Rica, una selección con un juego más ofensivo a comparación de la ‘Tricolor’.

Así lo entiende André Carrillo. El hábil atacante de la ‘Bicolor’ comentó que perder ante los ecuatorianos solo fue un tropiezo pero no hay por qué alarmarse, los amistosos sirven para corregir errores. “Un partido que hicimos mal no va ensuciar todo lo bien que hicimos. La derrota nos sirvió para corregir errores y para estar consciente de que hay equipos que nos jugarán defensivamente. Es un partido amistoso. Lo importante es que no pase en partidos oficiales o Copa América”.

Ante los norteños la selección nacional tuvo problemas en la ofensiva, los atacantes peruanos no pudieron encontrar la fórmula para romper la sólida defensa rival. También defendió a Raúl Ruidíaz. “Presionado para nada, él tiene la confianza de todo el equipo. Si él no marca, puede marcar un extremo, un central, no dependemos de un solo jugador para marcar”, expresó la ‘Culebra’.

El ‘Tigre’ piensa utilizar a Jefferson Farfán de delantero y a Yordy Reyna de ‘10’, en esa posición juega en el Vancouver Whitecaps, con la finalidad de aprovechar la velocidad de estos jugadores.

André Carrillo y Edison Flores jugarán de extremos, según lo visto en la práctica en la Videna, aunque Gareca siempre termina sorprendiendo con cambios. En el mediocampo seguirá la dupla Renato Tapia y Yoshimar Yotún, en la línea defensiva conformada por Luis Advíncula y Miguel Trauco como laterales, Christian Ramos y Luis Abram son los centrales. El portero es Pedro Gallese.

Por otra parte, Pedro Aquino se recuperó de sus molestias musculares y entrenó a la par de sus compañeros, igual que Raúl Ruidíaz, quien tuvo que salir del duelo con Ecuador por un golpe.❧

