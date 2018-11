Boca Juniors vs River Plate: 'Tano' Pasman contó cómo 'sobrevivió' a la primera final [VIDEO]

Santiago 'Tano' Pasman se volvió famoso en Argentina luego de que se viralizara, en el año 2011, su particular forma de ver los partidos de River Plate y cómo sufrió luego de que el conjunto 'millonario' se fuera a la segunda división en esa temporada.

Siete años después de lo ocurrido el más ferviente hincha del 'Millonario' reapareció en el programa de la televisión argentina "PH, podemos hablar" de Telefe para contar cómo vivió la primera final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors vs River Plate.

"Lo que pasa es que me mediqué el sábado antes de ver la final de la Copa Libertadores. El médico me dijo: 'Tomá dos calmantes a las diez de la mañana, y a las dos y media o tres te tomás", expresó el 'Tano' Pasman.

Al igual que millones de fanáticos, Pasman también sufrió la incertidumbre que se vivió el sábado por la lluvia que azotó Buenos Aires, y que al final determinó que se suspendiera el partido entre Boca vs. River para el domingo.

"Con la adrenalina del partido no me hacían efecto las pastillas. Luego se suspendió y me quedé dormido", contó el 'Tano' Pasman entre las risas de los panelistas. "El domingo tomé lo mismo", apuntó.

Tano Pasman confirmó que irá al estadio Monumental para alentar a River Plate y verlo campeonar como en el 2015.