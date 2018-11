La marca del ‘Tigre’

La noche del jueves, Ricardo Gareca miró hacia las tribunas y agachó la cabeza con rostro de tristeza y frustración. Fue una reacción espontánea del técnico de la selección peruana que al momento de escuchar el pitazo final del duelo ante Ecuador fue capturado también por la nostalgia. Se sentía culpable de que el equipo de todos no le pudiera regalar un triunfo al hincha incondicional en su día. Los ‘norteños se impusieron 2-0 en el Estadio Nacional quitándole el brillo a una noche que parecía destinada para no dejarse de celebrar.

Pero Gareca también es culpable de la alegría, aunque suene contradictorio, porque después de largos 36 años nos llevó a un mundial, nos hizo subir al podio en una Copa América (2015) y nos guió hasta el puesto 10 del ranking FIFA, el mejor de la historia de la selección. Su porcentaje de aprobación era de 99%, el que sueñan todos los políticos.

El ‘Tigre’ ha hecho historia y también lo dicen sus números. El jueves ha igualado a Marcos Calderon con 51 partidos con la ‘Bicolor’, un hecho difícil en nuestro país, donde los entrenadores son aves de paso y los procesos suelen ser cortados.

Pero Gareca ha sido más que un técnico para los jugadores, ha sido el profeta que nos llevó a la tierra prometida, el que nos hizo volver a creer en el talento peruano, que recuperó el ADN de nuestro juego para adaptarlo a esta época de GPS, kilómetros recorridos y rigor táctico. Hizo que la palabra compromiso deje de ser un cliché para volver a creer.

Depositó su confianza en jugadores que realmente querían vestir la camiseta nacional, lo que ayudó a consolidar una idea de juego, logrando un hecho sin precedentes: 15 partidos invictos.

puso mano dura

En estos tres años con el buzo de la selección peruana, Ricardo Gareca también ha vivido momentos de desazón y desilusión. El ‘Tigre’ era un convencido de que las concentraciones previas a un encuentro de fútbol no eran necesarias. En Vélez Sarsfield, donde ganó varios títulos, le dio resultados, por eso planteó lo mismo aquí. Su confianza era tan grande que cuando se comenzaron a percibir actos de indisciplina, afirmó: “ No me importa la vida privada de los jugadores”, respuesta que generó una gran controversia.

Los hechos hablaban por sí solos. Luis Advíncula era capturado en una discoteca en la madrugada días antes de un partido. Personas allegadas a la selección afirmaban que el defensa Carlos Zambrano burlaba la seguridad de la concentración para salir de ella o hacer ingresar a personas externas de la delegación. Jefferson Farfán en una entrevista acusó al estratega de hacerlo jugar a pesar de que no estaba al 100% físicamente. El barco perdía el rumbo y algunos ya pensaban en el naufragio.

Un año antes, en la Copa América Chile 2015, se creó una nueva ilusión cuando Perú consiguió la medalla de bronce. En seis partidos de eliminatorias, la ‘Bicolor’ solo sumaba 4 puntos y volvían las dudas, la depresión.

El comando técnico sintió que no estaba transitando por el camino correcto y decidió tomar medidas radicales. Que era el momento de replantear. Concentraciones rígidas, del aeropuerto a los entrenamientos, el compromiso como primer mandamiento y un equipo compacto.

En la convocatoria para la Copa América Centenario 2016 que disputó en Estados Unidos, Gareca revolucionó la lista. No estaba Claudio Pizarro, tampoco Juan Vargas ni los antes mencionados. Era el punto de quiebre. La nómina, en su mayoría era integrada por futbolistas del medio local, donde resaltaban el nombre de Edison Flores, Aldo Corzo, Christian Ramos, Miguel Trauco. El referente –y el más experimentado– era el capitán Paolo Guerrero.

Perú llegó a los cuartos de final eliminando a Brasil en la zona de grupos tras vencer 1-0, un triunfo que no conseguía desde hace 31 años. Una victoria al ego y la esperanza. En las eliminatorias comenzó a obtener buenos resultados, siendo su último derrota ante Brasil en Lima en noviembre del 2016. Cuatro días antes, la ‘Bicolor’ empezaba a creer en lo imposible. Le ganó por primera vez en la historia (4-1) a Paraguay en Asunción. La FIFA también jugó para nosotros al darnos los tres puntos del duelo ante Bolivia por la mala inscripción Nelson Cabrera. En el campo, Perú había sido derrotado 2-0 en La Paz, en la mesa ganaron los dirigentes.

Evolución nacional

El futbolista peruano cambió de mentalidad gracias al gran trabajo del psicólogo Marcelo Márquez. Ello ayudó a consolidar una idea de juego porque se convencieron de que podían tratar bien al balón y de que no importaba el rival. Con la mentalidad fortalecida se pudo ganar por primera vez en nuestra historia en Asunción y en Quito, Ecuador.

Con ello, el hincha se identificó mucho más con su selección. Al punto que cuando Perú visitó a Argentina tuvo un recibimiento que les puso la piel de gallina a los propios argentinos. El equipo de Gareca no se atemorizó en pisar el césped de La Bombonera que temblaba por el gran aliento de los albicelestes.

Luego igualó con Colombia en Lima en un partido extraño donde el arquero Ospina tocó un balón cuando no debía. Guerrero se coronó héroe llevándonos al repechaje que no podría jugar tras ser suspendido por un resultado analítico adverso. Se le ganó a Nueva Zelanda –cerrando un año invicto– y a partir de ello los 15 de noviembre han sido denominados como el ‘Día del Hincha Peruano’. Además porque llegaron a Rusia y alentaron sin cesar, para ser considerados la mejor afición del mundo según la FIFA. Después de un mes libre, Gareca decidió seguir escribiendo su historia con Perú buscando ahora la clasificación a Qatar 2022, con la Copa América 2019 en Brasil en el camino como reto. Ante Costa Rica, el ‘Tigre’ se convertirá en el técnico con más partidos con la selección peruana. Él es el culpable de nuestra alegría. ❧

En cifras

52%

de efectividad ha logrado Gareca con la selección peruana.

11

equipos dirigió el ‘Tigre’ antes de asumir el reto de la selección peruana. Dirigió Universitario entre el 2007 y 2008.