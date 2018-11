Chile vs Costa Rica: La ácida crítica de periodistas chilenos a su selección y a Reinaldo Rueda [VIDEO]

La selección chilena sufrió un duro revés la noche del viernes en partido amistoso por fecha FIFA. El equipo dirigido por Reinaldo Rueda cayó por 3-2 ante Costa Rica en el estadio 'El Teniente' de Rancagua.

La presentación de 'La Roja' en el debut del director técnico colombiano en tierras chilenas generó muchas críticas que fueron desde la convocatoria, hasta el planteo táctico. En algún momento, los 'ticos' lograron ponerse 3-0 arriba en el marcador, lo cual fue calificado como 'papelón' por los panelistas del programa 90 minutos Chile de Fox Sports.

"Yo le sentí muchos problemas estructurales para intentar dominar al rival, acá hay un problema colectivo, de tiempo de trabajo, pero también las características de jugadores que elige el entrenador para desarrollar una idea", señaló Gonzalo Fouillioux, a lo que otro de sus compañeros se apresuró a responder que "esa es la tónica de Rueda".

En ese sentido, Rodrigo Goldberg también se refirió a los jugadores elegidos por el estratega colombiano y fue tajante al decir que algunos no tienen nivel para estar en la selección chilena.

"Lo que vimos hoy echa por tierra muchas cosas que dijo Rueda . Siguen demostrando muchos jugadores que no tienen nivel para estar en esta selección, lamentablemente y él dice que hay una campaña de desprestigio y no es así", aseguró Goldberg.

El popular 'Polaco' fue más allá y criticó duramente, no solo la convocatoria de algunos futbolistas, sino también el uso que les dio el entrenador dentro del campo de juego.

"SI él lo expone. a un jugador que no tiene las características para jugar de determinada forma y no es desequilibrante, que quiere que hagamos, que nos hagamos los p***, no, no se puede, al final del día, él expone a los jugadores a esto", sentenció.

El debate continuó con cuestionamientos sobre el armado del equipo, incluso algunos consideraron que algunas convocatorias se dieron por "caridad".

Chile llegaba a este partido después de una derrota 3-0 ante la selección peruana y una victoria por 1-0 ante México. Costa Rica enfrentará este martes 20 a Perú en la ciudad de Arequipa.



