UFC Argentina EN VIVO: sigue las peleas del evento desde Buenos Aires

UFC regresa nuevamente a Sudamérica. Argentina es el lugar donde se vivirá un evento muy especial para los amantes de las artes marciales mixtas este sábado (desde las 7:00 p.m. hora peruana / 9:00 p.m. hora argentina EN VIVO ONLINE) donde el evento estelar será entre Santiago Ponzinibbio y Neil Magny en combate peso welter.

El octágono más famoso del mundo promete una noche muy especial para los seguidores de las MMA. Jesús Pinedo y Humberto Bandenay serán los únicos peruanos que pelearán en el evento en Argentina y buscan un triunfo para seguir escalando en sus carreras.

Pinedo enfrentará a Deivin Powell en una pelea a tres rounds en la categoría peso ligero y será una de las primeras peleas de la noche. Por su parte, Bandenay enfrentará a Austin Arnett por peso pluma también a tres asaltos en el UFC Argentina.

Serán doce peleas y tres argentinos estarán en cartelera. Los locales Guido Cannetti y Laureano Staropoli se las verán con el ecuatoriano Marlon Vera y el mexicano Héctor Aldana respectivamente.

UFC Argentina EN VIVO ONLINE: horarios en el mundo

País Preliminares / estelares

México 6:00 pm 9:00 pm

Colombia 7:00 pm 10:00 pm

Ecuador 7:00 pm 10:00 pm

Perú 7:00 pm 10:00 pm

Bolivia 8:00 pm 11:00 pm

Paraguay 8:00 pm 11:00 pm

Venezuela 8:00 pm 11:00 pm

Argentina 9:00 pm 12:00 am

Brasil 9:00 pm 12:00 am

Chile 9:00 pm 12:00 am

UFC Argentina EN VIVO ONLINE: mira la cartelera completa

Primera preliminares

​1. Narimani vs. Dos Santos

2. Deivin Powll vs. Jesús Pinedo

Preliminares

3. Staropoli vs. Aldana

4. Humberto Bandenay vs. Austin Arnett

5. Pantoja vs. Sasaki

6. Prazeres vs. Fabinski

Main card

7.Calvillo vs. Botelho

8. Cannetti vs. Vera

9. Ferreira vs. Heinisch

10. Rountree Jr. vs. Walker

11. Lamas vs. Elkins

12. Santiago Ponzinibbio vs. Neil Magny