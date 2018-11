Lewis Hamilton:"Ese dinero se puede gastar en construir escuelas y no en pistas"

En su niñez, Lewis Hamilton tuvo que ver como su mamá sufrió el abuso laboral y la falta de oportunidades salariales. El pentacampeón de la Fórmula 1 es un claro ejemplo de la superación, por eso siempre está luchando para erradicar la pobreza en los países tercermundistas.

Según diferentes medios, la F1 aumentar los Grandes Premios y llevarlo a la India. Una decisión que fue celebrada por el país asiático pero criticada por el británico. “Tuvimos un Gran Premio en Turquía y no vino casi nadie. Un buen circuito, un buen fin de semana, pero una audiencia baja", indicó el piloto. Para el de Mercedes los Grandes Premios se deben desarrollar en países donde aprecien el deporte automovilístico.

Lewis se refirió a la inversión que debe realizar un país para desarrollar un circuito automovilístico. El piloto crítico a la India por querer desarrollar un GP e ignorar la pobreza que viven sus habitantes. “He estado en India para disputar una carrera de F1. Fue raro porque tenías un circuito muy bonito en medio de ninguna parte. Tuve una mezcla de sensaciones cuando fui a este Gran Premio”.

El británico añadió: “Gastaron cientos de millones en esa pista que ahora nunca se usa. Ese dinero podría haberse gastado en escuelas u hogares para los necesitados. Cuando no tenemos la carrera, nadie viene porque es muy caro o no tiene ningún interés. Sin embargo, he conocido a algunos fans indios increíbles".