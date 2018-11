Brasil confirma que Vinícius no jugará el Sudamericano sub 20 por decisión del Real Madrid

Se confirmó la primera baja de la selección brasileña de cara al Torneo Sudamericano Sub 20 que se desarrollará en el Chile el próximo año. Vínicius Junior no fue incluido en el plantel ‘carioca’ al no recibir la autorización del Real Madrid. Esta noticia fue anunciado por el mismo DT de la categoría, Carlos Amadeu en rueda de prensa.

“La voluntad de los jugadores es clara, y es estar. Conversé con el Real Madrid y me dijeron que no será liberado”, explicó el seleccionador. Esto ha tomado por sorpresa a los hinchas brasileños, ya que el 1 de noviembre Vinícius Junior sí fue puesto en la nómina de 23 jugadores.

El campeonato de la categoría se desarrollará del 17 de enero al 10 de febrero de 2019 en Chile y los de la ‘Casa Blanca’ no están dispuestos a ceder a su jugador a mitad de temporada. “Estoy diciendo que no será liberado porque yo estuve en Madrid, conversé con ellos y me dijeron eso”, agregó el técnico de Brasil.

En el Sudamericano Sub 20 la escuadra ‘carioca’ será rival directo del anfitrión, Chile al compartidor el Grupo A. Venezuela, Bolivia y Colombia completan el grupo donde los tres primeros clasifican a la fase final.

El torneo de la categoría entrega los tres primeros cupos para participar en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Asimismo, los cuatro primeros accederán al Mundial Juvenil que organizará Polonia. Recién en esta instancia podría reaparecer Vinícius Junior para poder brillar en la selección de Brasil.