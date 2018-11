Selección peruana: Estuvo en Rusia 2018 y dejó el fútbol peruano por poca continuidad

De ser un fijo para Ricardo Gareca a quedarse sin oportunidades. Carlos Cáceda fue parte de la selección peruana en el Mundial Rusia 2018 pero está viviendo el peor momento de su carrera. Pues acaba de finalizar su préstamo con Real Garcilaso del Cusco en el Torneo Descentralizado 2018 y regresará su club el Tiburones de Veracruz de México.

El arquero de 27 años decidió resolver su vínculo contractual que firmó con el cuadro cusqueño hasta junio del 2019 debido a la poca continuidad que le brindaron durante el Apertura y Clausura. Cáceda tomó está decisión después de que Real Garcilaso lo enviará a tapar en el partido de reservas con Universitario de Deportes.

Sin embargo, la idea no le gustó a Carlos Cáceda y prefirió armas sus maletas con destino a Veracruz. Tras su participación en la Copa del Mundo, el ex Deportivo Municipal estaba buscando opciones para salir a préstamo del club, puesto que, no iba a tener oportunidades por la presencia de su compatriota Pedro Gallese, aquero titular de ‘El Tibu’ y la ‘blanquirroja’.

La propuesta de Real Garcilaso convenció al guardamenta con la idea de regresar a la selección peruana, pero la competencia que encontró con Cristian Ortiz y Diego Morales fue dura y sólo sumó 360 minutos en cuatro partidos en tres meses: ante Sporting Cristal (2-2), Alianza Lima (0-1), Deportivo Municipal (3-3) y FBC Melgar (3-3).

Recordemos que Carlos Cáceda dejó Universitario de Deportes a comienzos de año, tras dos temporadas como portero indiscutible, para fichar por tres años con los Tiburones de Veracruz de México.