Universitario, el motivo de Katherine Guerrero para luchar contra el cáncer

Es sabido que Universitario de Deportes es sinónimo de garra, una característica que se ha trasladado a una de sus hinchas más leales: Katherine Guerrero. La historia de la joven fanática ha conmovido a propios y extraños, pues a pesar de tener cáncer de mama deja todo su aliento en las tribunas partido a partido.

Katherine Guerrero se ha convertido en la mujer símbolo de la garra crema, ya que en estos años no ha dudado en alentar a Universitario de Deportes a pesar de su condición. La también entrenadora de fútbol a hecho de apoyar a la ‘U’ su mejor medicina.

En una entrevista con RPP Noticias, Katherine Guerrero contó que su vínculo con Universitario se hizo más fuerte en el 2015 —año en el que también peleaban por quedarse en Primera—, en el momento que un policía la quiso golpear a pesar de tener cáncer.

“Un policía me quiso golpear y agarré la vara. No recuerdo nada, pero lo vi en foto. Estaba débil y triste, pero dije ‘mi equipo me necesita. Tengo que estar ahí para luchar contra la minoría que se enfrenta a las injusticias. Desde ahí fue más fuerte mi vínculo”, dijo la también periodista.



Luego de que en ese año la ‘U’ se salvará del descenso y que venciera al cáncer, Katherine Guerrero estuvo como asistente de Daniel Ahmed en el desarrollo integral de menores, en la FPF, y también fue jugadora de fútsal de Universitario de Deportes. Sin embargo, la enfermedad había regresado.

“En marzo de este año (2018) me vuelven a detectar cáncer en la misma mama. Fue más complicado porque el tumor era agresivo. Se estaba pasando a la otra mama. Tuve que dejar el trabajo y el deporte. Hace cuatro meses me volvieron a hacer un cambio en el tratamiento y este sí está haciendo efecto. Me faltan cerca de cuatro sesiones más para acabar mi último ciclo de ‘quimio’. Cada ciclo está compuesto por 10 sesiones”, le manifestó a RPP Noticias.

La promesa de Katherine Guerrero en su lucha contra el cáncer

Como se sabe, Universitario de Deportes, en varias fechas del Torneo Descentralizado 2018, estuvo en zona de descenso y necesitaba del apoyo de sus hinchas. Ahí apareció Katherine Guerrero, quien en un reportaje de “Reporte Semanal” hizo la siguiente promesa: "Si la 'U' se salva (de la baja), yo voy a luchar para salir de esta".



Actualmente, el cuadro crema confirmó su permanencia en Primera División y pelea por un cupa a la siguiente Copa Sudamericana. En tanto, Katherine Guerrero continúa con su tratamiento y, a punta de garra como su amado equipo y con el ánimos de los jugadores 'merengues', está decidido en vencer al cáncer.