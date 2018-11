Periodista ecuatoriano tras derrota de Perú: “Su clasificación se fue a la basura”

La selección peruana sufrió un duro golpe el último jueves ante su similar de Ecuador en el estadio Nacional de Lima. La fiesta que se vivió por el “Día del hincha peruano” se vio opacada por el triunfo del cuadro norteño por 2-0.

Los dirigidos por Ricardo Gareca, en su penúltimo partido de la Fecha FIFA 2018, no tuvieron la efectividad para convertir en goles las chances que tuvieron. En cambio, los pupilos de Hernán Darío ‘el Bolillo’ Gómez apelaron a su idea inicial y se fueron con la victoria.

Este compromiso preparatorio fue analizado por un periodista ecuatoriano, quien además de resaltar el buen juego de su selección tuvo un polémico comentario contra la ‘Bicolor’. El audio fue fue subido a YouTube.

"Ecuador se aplica bien en la primera mitad y evidentemente le faltaba lo que si tuvo en la segunda parte. Se complementó por dos cosas: Ayrton Preciado, no solo por lo que es como jugador sino también por lo que no es Jefferson Montero. Ecuador respondió a la altura en un partido donde no éramos favoritos", empezó diciendo el comunicador.

“Puedo decir que la selección de Ecuador sí puede competir con Perú. Ojalá sea igual el proceso para ir al Mundial sea idéntico al de Alemania 2006", agregó, tal como se escucha en el material audiovisual que fue subido a YouTube.

Enseguida, el hombre de prensa lanzó una frase que ha repercutido en algunos hinchas de la selección peruana. "Armando una fiesta, pensando que a lo mejor que estaban listos como nosotros para ser campeones de la Copa América. La ratificación de su clasificación (a la Copa del Mundo) tirada a la basura por este muy buen partido de Ecuador", remarcó.

"Digo buen partido de Ecuador porque en el primer tiempo, Perú solo le pegó una vez al arco. En el segundo no le pegó. Un tiro al marco y ninguno sobre los palos porque aquel error en salida de Achilier, que facultó esa única opción de Perú (el disparo de Yotún), ni siquiera fue controlada por Alexander Domínguez, no tuvo que hacerlo", finalizó el periodista en el clip de YouTube.