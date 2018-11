Bolivia vs Emiratos Árabes ENVIVO ONLINE: a qué hora juega y dónde ver EN DIRECTO el amistoso fecha FIFA 2018

VER EN VIVO Bolivia vs Emiratos Árabes se veran las caras en el Estadio Maktoum bin Rashid Al Maktoum en Dubai, Emiratos Árabes Unidos este viernes 16 de noviembre. A partir de las 9:25 am (hora peruana) el amistoso internacional por la Fecha FIFA 2018.

El encuentro, que a los altiplánicos les sirve de preparación para la Copa América, será transmitido vía Bolivia TV; además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto por larepublica.pe.

Los ‘Altiplánicos’ llegan al Bolivia vs Emiratos Árabes luego de caer por 2-1 ante la selección de Irán en la anterior Fecha FIFA 2018. El conjunto dirigido por César Farías logró su última victoria el pasado 13 de octubre frente a Birmania con un score de 3-0.

Muy aparte de su victoria sobre la selección birmana, Bolivia no ha sido un buen visitante, su anterior triunfo fuera de casa fue ante Nicaragua en junio de 2017 en un amistoso internacional. Los ‘altiplánicos’ vencieron por la mínima a los centroamericanos.

En la previa a este cotejo, el delantero boliviano, Paul Arano expresó que quieren hacer lo mejor en el campo frente a Emiratos. “Gracias a Dios que estamos bastante bien, un poco cansados, pero con la mejor predisposición de hacer un buen partido ante Emiratos”, aseguró.

Por su parte, la selección de Emiratos Árabes tampoco atraviesa un buen momento y es que en sus últimos ocho duelos solo pudo obtener una victoria. Esto fue ante Laos el pasado 11 de setiembre de este año.

Su última presentación fue en la Fecha FIFA de octubre donde enfrentaron a Venezuela, la ‘vinotinto’ lo venció a domicilio por 2-0.

Horarios para ver el Bolivia vs Emiratos Árabes EN VIVO ONLINE en amistoso por la Fecha FIFA 2018

Bolivia: 10:25 am

Venezuela: 10:25 am

Argentina: 11:25 am

Uruguay: 11:25 am

Chile: 1125 am

Colombia: 9:25 am

Perú: 9:25 am

Ecuador: 9:25 am

México: 8:25 am

Guatemala: 8:25 am

Honduras: 8:25 am

Nicaragua: 8:25

Costa Rica: 8:25 am

Canales para ver el Bolivia vs Emeritados Árabes EN VIVO ONLINE en amistoso por la Fecha FIFA 2018

Bolivia TV

Bolivia vs Emiratos Árabes: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por amistoso internacional en Fecha FIFA 2018

Bolivia: Taremi, Vizcarra, Haquin, Sagredo, Wayar, Valverde, Saavedra, Ribera, Justiniano, Álvarez, Vaca Urquiza, Martins.

Emiratos Árabes: Housani, Ahmed, Matar, Abdulrahman, Al Sharjee, Al Hamadi, Al Menhali, Al Hammadi, Al Balushi, Hassan, Mohamed Ahmad.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online el Bolivia vs Emiratos Árabes por el amistoso internacional en Fecha FIFA 2018?

Si quieres seguir en Internet el Bolivia vs Emiratos Árabes, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante.