Selección Peruana: La fiesta fue del ‘Tri’

Hace un año, el Estadio Nacional era el epicentro de la alegría, donde se celebraban goles que eran temblores, con el corazón roto por el goleador ausente pero embriagados de gloria por una clasificación que esperamos durante 36 años; 365 días después, el ambiente de fiesta continúa, pero el que celebra es Ecuador, el rival que llegaba como víctima pero que se va como vencedor.

La mejor hinchada del mundo –reconocida por la FIFA en los premios The Best– merecía un reencuentro feliz, pues todos cantaron el himno abrazados, las luces se apagaron para vibrar con el ‘Contigo Perú’ que sonó en todos los estadios donde jugó Perú en Rusia. Recordar es volver a vivir.

En pleno recambio generacional de Ecuador, Hernán ‘Bolillo’ Gómez nos llevó al cielo con elogios que nos ponían al nivel de Colombia y Brasil como los mejores de Sudamérica, pero eso hay que demostrarlo en la cancha. Jugar con nuestro ego fue parte del trabajo psicológico que nos hizo sentir ganadores antes de jugar. Los favoritos nunca duran mucho tiempo.

En la tribuna empezaba el delirio en cada arranque de André Carrillo, el más desequilibrante. Aunque se ha ido a Arabia Saudita, no ha perdido el desequilibrio ni cambio de ritmo. Por la misma banda, Luis Advíncula imitaba a Bolt en cada sprint supersónico con el que le ganaba en velocidad a cualquier rival. Pero el fútbol no es solo un número. Se necesita también efectividad, el saber romper el cerrojo de los rivales.

El reloj avanzaba y las faltas cortaban el juego. Cada balón parado era desperdiciado, salvo el que cobró Miguel Trauco para que en el segundo toque Raúl Ruidíaz marque. Pero todo quedaba anulado por posición adelantada. Un poco de mala suerte aumentaba la ansiedad.

Ecuador no tuvo ningún disparo al arco pero la debilidad era una máscara que se sacaría en el segundo tiempo. Entró Cristian Benavente, pedido por especialistas y también por los hinchas, pero el ‘Chaval’ todavía no llega a despegar en una selección que busca variantes pero que todavía no las encuentra. Excluido Christian Cueva –criticado por el penal fallado en el Mundial–, intentó cumplir ese papel primero Farfán y después Benavente, pero pocos tienen el nivel de asociación de ‘Aladino’, el jugador que más veces fue convocado por Ricardo Gareca, que ha alcanzado los 51 partidos de Marcos Calderón, récord histórico, pero que se va preocupado del Nacional.

La idea de sumar jugadores en el universo de seleccionables es una tarea para este nuevo proceso que apunta a Qatar 2022. Christofer Gonzales entró, también Pedro Aquino, pero poco pudieron hacer para crear espacios ante un muro amarillo. No hubo profundidad, solo pases lateralizados. Uno de los partidos más bajos de Perú a nivel colectivo y aunque sea un amistoso, igual prende la alarma.

En un rápido ataque, a los dos minutos cuando varios ni siquiera se sentaban en su asiento, Antonio Valencia aprovecha un error de Advíncula para marcar ante la confusión de una falta que no fue.

El ‘Tri’ hizo que el juego sea trabado, lo llevó a su ritmo, empezó a presionar y a achicar los espacios hasta casi desaparecernos. Un cabezazo tibio de Carrillo, un intento individual de Benavente, nada más. Farfán casi no la tocó, tuvo que alejarse del área y en cada arranque del rival había sensación de peligro. Apareció dos veces Gallese para evitar que la diferencia se amplíe, como bombero apagando un amago de incendio. Dos mano a mano pero otro error defensivo termina en un potente tiro de Enner Valencia, imposible de detenerlo.

Dos a cero que no pudo ser ni maquillado por un descuento que de nuevo fue anulado por un offside. No creamos en elogios, Perú tendrá que aprender de sus errores para no tener que volver a esperar 36 años para ser felices.

Sabía que...

El próximo martes 20 de noviembre, la selección peruana enfrenta a Costa Rica en el estadio de la UNSA de Arequipa. Ricardo Gareca haría varios cambios en el once titular. Arrancarían Cristian Benavente y Christofer Gonzales.