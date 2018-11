Venezuela vs Japón EN VIVO: partidazo por amistoso fecha FIFA 2018

Venezuela vs Japón se miden este viernes 16 de noviembre EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO vía TLT Venezuela en el estadio 'Oita Bank Dome' en partido correspondiente a la Fecha FIFA 2018. Este duelo arrancará a las 5:30 a.m. (hora peruana) y podrás seguir todas las incidencias minuto a minuto LIVE STREAMING por larepública.pe.

Venezuela vs Japón: duelo madrugador

Japón recibe este viernes a Venezuela en un encuentro amistoso que los asiáticos afrontan tras una brillante racha de tres victorias seguidas en otros partidos; todos ellos disputados en casa y frente a rivales latinoamericanos (venció a Costa Rica y a Panamá por 3-0, y a Uruguay por 4-3).

Los 'nipones' no conocen de derrota desde que el técnico, Hajime Moriyasu, asumió el cargo de seleccionador a finales de julio, justo después de que los 'samuráis azules' ofrecieran una buena imagen en el Mundial de Rusia y acariciaran el pase a octavos de final.

El estratega ha conformado un bloque en el que además de sus habituales características de orden táctico y velocidad, aparecen el talento y el atrevimiento de una nueva generación de prometederos futbolistas; entre los que destacan el atacante Minamino, con cuatro goles en los últimos tres partidos y los mediocampistas, Nakajima y Doan.

Por su parte, Venezuela llega a este encuentro sin conocer victoria frente a Japón. No ha podido ganar en los últimos tres duelos; cayendo por 3-0 en el último disputado en 2014. En 2012, los 'llaneros' igualaron 1-1 y en 2010 0-0.

Los nipones, que no podrán contar con el veterano lateral, Nagatomo por lesión, juegan ante Venezuela su penúltimo amistoso internacional antes de medirse a Kirguistán, rival con el que cerrarán su ronda preparatoria para la Copa de Asia que arrancará a principios de enero.

Para poder disfrutar de todos los partidos de la fecha FIFA 2018, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Venezuela vs Japón EN VIVO ONLINE: horarios en el mundo

México | 5:30 a.m.

Perú | 5:30 a.m.

Uruguay| 7:30 a.m.

Colombia | 5:30 a.m.

Argentina | 7:30 a.m.

Nueva York (USA) | 6:30 a.m.

California (USA) | 3:30 a.m.

España| 12:30 p.m.

Canal para ver el Venezuela vs Japón EN VIVO ONLINE por amistoso fecha FIFA 2018

TLT Venezuela

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Venezuela vs Japón?

Si quieres seguir en Internet el partido Venezuela vs Japón, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.