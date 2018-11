Ruidíaz en duda por lesión

No todas son buenas noticias en la selección peruana, que podría sufrir su primera baja para el duelo de mañana ante Ecuador. Raúl Ruidíaz no entrenó ayer con el resto de la ‘Bicolor’, lo que causó preocupación. El delantero acudió el lunes a una clínica para someterse a una resonancia magnética para descartar un edema cerebral postraumático, pero no pudo pasar la prueba debido a que sufre de claustrofobia.

Ayer por la tarde tuvo que ser sedado para tomarse el examen y el resultado confirmó que tiene un hematoma, por lo que no sería tomado en cuenta para el primer amistoso de esta fecha FIFA, aunque sí podría jugar el próximo martes ante Costa Rica en Arequipa.

“Llego en un buen momento y espero poder reflejarlo en estos partidos con la selección”, dijo la ‘Pulga’ a su llegada a la capital para sumarse a los entrenamientos. En el Seattle Sounders lleva trece goles anotados en dieciséis partidos y es uno de los delanteros más efectivos de la Major League Soccer (MLS).

A pesar de que se rumoreó que un jugador del torneo local podría ser convocado para tener una variante más en el ataque, esto no ocurrió. Además, la cuenta de Twitter de la selección señaló que Ruidíaz aún no está descartado. ❧