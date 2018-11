Zlatan Ibrahimovic anotó el mejor gol de la temporada en la MLS [VIDEO]

Conquistador. El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic sumó una nueva distinción individual a su nutrido palmarés al ser reconocido su primer gol como el Gol del Año en la MLS.

El goleador de los LA Galaxy armó revuelo al firmar por el club blanco el pasado 23 de marzo, y retribuyó la expectativa puesta en él al anotar 2 tantos en la remontada de su equipo ante Los Ángeles Fútbol Club (LAFC), uno de ellos en los descuentos.

Fue en la edición especial del segmento MLS ExtraTime del portal MLSsoccer.com que se anunció la elección del gol de Zlatan como el mejor del año en la temporada.

El 31 de marzo se enfrentaron LAFC y LA Galaxy en "El clásico de Los Angeles" en medio de una gran expectativa por el debut Zlatan Ibrahimovic en la MLS. Sin embargo, el sueco fue al banquillo por decisión del entrenador "Sigi" Schmid.

El encuentro no pudo empezar peor para los blancos, antes de los 30' perdían ante su clásico rival con doblete de Carlos Vela. La ventaja se incrementó a los 48' con el gol en contra de Daniel Steres y las alarmas de goleada se encendieron.

El Galaxy descontó con gol de Lletget y a los 72' ingresó Ibrahimovic. La expectativa por el debut del sueco estaba a tope. Al minuto, el delantero, con un movimiento sin balón, desconcertó a la defensa y permitió que Pontius anotase el segundo de su equipo.

Pasaron solo cuatro minutos para que el letal delantero anotase el mejor gol de la temporada. Un despeje de la defensa fue tomado por el sueco que, con una volea majestuosa, marcó el empate desde unos 30 metros.

En los descuentos, el flamante jale del Galaxy marcó el gol de la victoria con un potente cabezazo.

Desde su llegada, en marzo de este año, Zlatan Ibrahimovic no se ha cansado de cosechar distinciones como unirse a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi como el tercer jugador activo en marcar 500 goles en su carrera o ser la Contratación del año superando a Wayne Rooney.

💥🌍 The goal heard 'round the world.



The 2018 @MLS Goal of the Year belongs to @Ibra_official. pic.twitter.com/OtgNjcCEF0