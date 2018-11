Becky Lynch no luchará ante Ronda Rousey en Survivor Series por lesión [VIDEO]

La lucha que la mayoría de fans en WWE esperaban no se podrá dar por ahora. Becky Lynch, campeona femenina de Smackdown, debía enfrentar a la monarca de RAW, Ronda Rousey, en Survivor Series; sin embargo, el combate ha sido cancelado por la empresa.

Becky Lynch sufrió un duro golpe por parte de Nia Jax en el segmento que cerró la edición de RAW el lunes. Esto le provocó un moretón en el ojo izquierdo a la luchadora irlandesa y una lesión en la nariz que la dejó ensangrentada.

Este martes, durante la emisión de Smackdown, Becky Lynch salió al ring solo para confirmar a su reemplazante en la lucha contra Ronda Rousey este domingo: Charlotte Flair.

"Estoy molesta porque el equipo médico no me dará de alta. Cuando invadí RAW y vi como Ronda Rousey sufría con mi 'palanca' me sentí bien, pero por el momento no podré terminar lo que comencé", dijo la campeona.