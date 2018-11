Maradona:"No creo que Santiago Solari dure mucho en el Real Madrid" [VIDEO]

Otra vez en la polémica. Diego Armando Maradona criticó que Real Madrid haya designado a Santiago Solari como entrenador de su primer equipo y sostuvo que no podrá soportar la presión que lleva ese cargo.

En una entrevista que dio al diario Marca, sostuvo que tanto Solari como Scaloni en la selección argentina no tienen experiencia para estar en sus cargos.

"No creo que dure mucho (Santiago Solari). Yo solo digo que en ambos casos no tienen espaldas para soportar semejantes equipos. Pero, bueno, si los pusieron ahí fue por decisión del presidente de AFA y del presidente del Real Madrid, pero no creo que duren mucho. Los técnicos deben ir quemando etapas y ellos nos las quemaron", manifestó Diego Maradona.

Maradona aseguró que dirigir en España es todavía un deseo pendiente, pero con un proyecto a largo plazo. Por su supuesto, señaló que sí podría manejar al Real Madrid.

"Sí, me hubiese encantado (entrenar al Real Madrid). Me sobran espaldas para ello. Pero bueno, las cosas se dieron así. Hoy estoy en Dorados y soy feliz. Voy a ver a 'Benja' (su nieto e hijo del Kun) en cualquier momento, tengo una buena relación con el Kun. Es un gran padre y un chico fantástico", sostuvo.

vídeo: Diario Marca