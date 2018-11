¡La nueva dupla! Benavente y Farfán comandarían el ataque ante Ecuador

La selección peruana entrenó este martes en la Videna con todos los 23 jugadores convocados para los amistosos internacionales de Fecha FIFA ante sus similares de Ecuador y Costa Rica. Jefferson Farfán, Renato Tapia, André Carrillo y Christian Ramos fueron los últimos jugadores en ponerse a las órdenes de Ricardo Gareca.

Durante los últimos días, el ‘Tigre’ ha estado probando varias alternativas en la oncena titular y Cristian Benavente sería la sorpresa. El ‘Chaval’ se ganó la confianza de Gareca y fue alineado por segundo día consecutivo de enganche para suplir el puesto de Christian Cueva, ausente para estos amistosos.

El jugador de 24 años llega en un buen momentos tras anotar 5 goles en su últimos 8 partidos. “Estoy muy contento de volver a la selección. Me puedo mover por todo el frente de ataque ya sea de ‘10’ o por un costado, no hay problema y me siento cómodo. Aún no he conversado con Ricardo Gareca, pero sí recuerdo que el último partido con Ecuador jugúe de extremo. Últimamente estoy tendiendo suerte de cara al gol y ójala lo pueda reflejar en estos dos partidos”, dijo Benavente tras finalizar la práctica de esta mañana.

Mientras que ‘La Foquita’, quien arribó por la noche del lunes a la capital, cumplió su primer entrenamiento con el cuadro nacional y Ricardo Gareca lo utilizó como único punta. Mientras que Raúl Ruidíaz, quien fue titular ante Chile y Estados Unidos, esperaría su turno en la banca.

De esta manera, Benavente y Farfán conformarían por primera vez el ataque de la selección peruana ante el equipo de Hernán ‘Bolillo’ Gómez, acompañados de André Carrillo y Edison Flores por los extremos.