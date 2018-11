Se mete al once

Hace un mes y medio, el nombre de Cristian Benavente estaba marcado con resaltador en la lista que dio Ricardo Gareca para los amistosos ante Chile y Estados Unidos. Era un regreso aclamado por los hinchas, pero una lesión inesperada evitó que pueda ponerse la blanquirroja en el pecho.

El ‘Chaval’ tenía que esperar de nuevo su oportunidad y no creer en la mala suerte. Para los choques ante Holanda y Alemania en setiembre fue llamado de urgencia pero su club, Charleroi de Bélgica, negó cederlo al ser un pedido extemporáneo. La tercera tenía que ser la vencida. Su nombre llamaba la atención, casi igual que la ausencia de Christian Cueva.

Gareca busca más opciones como ‘10’ y cree que Benavente puede cumplir ese rol. Incluso el ‘Tigre’ lo ha probado en dicha posición en el once titular que prepara para el duelo del jueves ante Ecuador en el Estadio Nacional. Benavente, con 24 años, llega en un buen momento con su club: 5 goles en los últimos 8 partidos. Ahora espera demostrarlo con la ‘Bicolor’.

En la práctica se asoció con ‘Canchita’ Gonzales en el mediocampo y se le vio participativo. Pedro Gallese, Aldo Corzo, Miguel Araujo, Anderson Santamaría, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Andy Polo, Christofer Gonzales, Cristian Benavente y Raúl Ruidíaz fueron el once que probó Gareca, a falta de que se sumen a las prácticas Luis Abram, Jefferson Farfán, Renato Tapia, André Carrillo y Christian Ramos, que lo harán hoy.

El ‘Chaval’ llegó el domingo por la noche a Lima y fue esperado por periodistas y familiares en el aeropuerto. “Estoy contento por volver a la selección peruana. Antes no pude por una lesión y uno se lamenta, pero ahora sí está todo bien para jugar. El objetivo es siempre disfrutar e intentar dar lo máximo para que todo salga bien”, señaló el volante que no podía ocultar su emoción de estar en el país, incluso con el celular grababa lo que pasaba alrededor.

Consultado sobre la ausencia de Cueva, el ‘Chaval’ destacó su nivel. “Cueva debe estar aquí siempre porque es un buen jugador. Esté o no esté, intentaré hacer lo mejor, ya sea en la posición en la que me desempeño en mi club o no”, dijo. Por ahora, parece que va a cumplir su objetivo porque se está metiendo al once de Gareca.

Después de quedar fuera de la lista para Rusia 2018 –jugó dos amistosos previos–, ahora Benavente espera ser parte de este proceso desde el principio y convencer al ‘Tigre’ para la Copa América del próximo año. El llamado y el titularato pueden ser el primer paso.❧