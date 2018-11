Danny Kong, el nuevo INCA DEL CUSCO

Luis Álvarez

Cusco

Con goles, entrega y mucha humildad, Danny Kong se ha ganado el respeto y cariño del hincha de Cienciano. La tarde del domingo último, se coreó en el Inca Garcilaso de la Vega el apellido del goleador, quien a pesar de ser chiclayano se siente más cusqueño que nunca.

“Dale Kong, dale Kong”, gritaba la Furia Roja tras el segundo gol de Danny, quien daba la tranquilidad a los más de 32 000 aficionados que aguardaban el triunfo del Papá ante Carlos Mannucci. Con la victoria, sueñan más con retornar a Primera División.

De la noche a la mañana, el atacante de 31 años recibe muestras de aprecio de la población. Con ese cariño, está más identificado con la tierra del Imperio del Tahuantinsuyo. Ayer se llenó de fuerzas gracias al poderoso inca, quien mediante una ceremonia ancestral, conocida como Samincha, hizo que el imperio bendiga al goleador.

El viejo palacio del Amaruqancha (casa de la Serpiente) sirvió para que el inca, con el sonar de los pututos y el roce de las plumas de cóndor, invoque una refrescante lluvia, que bendijo al deportista para que las fuerzas de los ancestros lo acompañen siempre.

“En Cusco se respira mística, costumbres que a uno lo llenan de energía, me gusta la historia que se vive en la ciudad, es impresionante”, citó, vestido con túnicas llenas de energía imperial.

No todo fue alegría en el año. Danny Kong estuvo muchas veces al margen del equipo titular, hasta que le llegó la oportunidad de volver al viejo romance con las redes. “La perseverancia y el apoyo de los compañeros es fundamental, nunca me sentí aludido cuando las cosas no se me daban”, agregó.

El Papá hoy retorna a sus prácticas con miras a su visita a Trujillo para el partido de revancha ante Carlos A. Mannucci. Un empate lo pone en la gran final. ❧