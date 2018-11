Vélez Sarsfield vs San Lorenzo EN VIVO HOY: chocan por la fecha 12 de la Superliga Argentina

VER EN VIVO Vélez Sarsfield vs San Lorenzo | ONLINE EN DIRECTO vía Fox Sports chocan HOY desde las 7:30 p.m. (hora peruana) y 9:30 p.m. (hora argentina) por la fecha 12 de la Superliga Argentina en el Estadio José Amalfitani en Liniers. Además podrás seguir el minuto a minuto y todos los goles del encuentro a través de Larepublica.pe.

El partido, en principio, estaba programado para el domingo por la noche, pero cambió para este lunes a raíz de la suspensión y postergación de la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors vs River Plate en La Bombonera a raíz de las intensas lluvias que azotaron la ciudad de Buenos Aires.

Vélez Sarsfield (10° con 17 puntos) llega de caer de visita por 3-2 con Defensa y Justicia y cortó una racha de dos triunfos consecutivos en la Superliga Argentina. ‘El Fortín’ se ubica a un punto de los puestos que otorgan un cupo para la Copa Sudamericana.

El entrenador Gabriel Heinze no alineará al defensa peruano Luis Abram porque la selección peruana no le aceptó el permiso. El central tenía planeado jugar el duelo que estaba programado para el domingo y después unirse a la Bicolor pero, la reprogramación de la final entre Boca Juniors vs River Plate, obligó a Abram no ser considerado.

San Lorenzo (22° con 10 puntos) viene de perder por 1-0 de local contra Talleres de Córdoba y sumó su tercera derrota consecutiva, la cuarta en diez partidos disputados en la Superliga Argentina. Además la eliminación en la Copa Argentina a manos de Temperley provocaron la destitución de Claudio Pampa Bieggio.

Es por eso que el vicepresidente del ‘Ciclón’, Marcelo Tinelli, decidió apostar por Jorge Almirón, ex DT de Lanús y Atlético Nacional, para levantar al equipo de los últimos lugares. Este encuentro marcará el debut del ‘Negro’ con San Lorenzo y no podrá contar con los lesionados Pablo Mouche y Nicolás Blandi.

Horarios del Vélez Sarsfield vs San Lorenzo por la Superliga Argentina

México – 6:30 p. m.

Costa Rica - 6:30 p. m.

Honduras - 6:30 p. m.

El Salvador - 6:30 p. m.

Perú – 7:30 p. m.

Colombia - 7:30 p. m.

Ecuador - 7:30 p. m.

Panamá - 7:30 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington, Florida y Miami) – 8:30 p. m.

Bolivia - 8:30 p. m.

Venezuela - 8:30 p. m.

Paraguay - 8:30 p. m.

Chile - 9:30 p. m.

Uruguay - 9:30 p. m.

Argentina - 9:30 p. m.

Brasil - 9:30 p. m.

España – 2:00 a. m.

Canales para ver el Vélez Sarsfield vs San Lorenzo por la Superliga Argentina

FOX Sports EN VIVO ONLINE

DirecTV Play EN VIVO ONLINE

Tarjeta Roja EN VIVO

Vélez Sarsfield vs San Lorenzo vía Fox Sports por la Superliga Argentina

Narración: Sebatián Vignolo

Comentarios: Diego Latorre

Campo: Marcelo Benedetto / Matías García

Alineaciones probables del Vélez Sarsfield vs San Lorenzo por la Superliga Argentina

Vélez: Alexander Domínguez; Gastón Díaz, Fabián Cubero, Lautaro Gianetti, Brián Cufré; Gastón Giménez, Nicolás Domínguez, Lucas Robertone; Agustín Bouzat, Jonathan Ramis y Matías Vargas. DT: Gabriel Heinze.

San Lorenzo: Nicolás Navarro; Víctor Salazar, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi, Gabriel Rojas; Gerónimo Poblete, Ariel Rojas, Bautista Merlini; Fernando Belluschi, Rubén Botta; y Nicolás Reniero. DT: Jorge Almirón.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Vélez Sarsfield vs San Lorenzo por la Superliga Argentina?

Si quieres seguir en Internet el Vélez Sarsfield vs San Lorenzo, larepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.