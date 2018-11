Stéphane Peterhansel confirmó que participará en el Dakar que se desarrollará en nuestro país

Hablar del Stéphane Peterhansel es referirse a una leyenda en el mundo automovilístico. El piloto francés es el máximo ganador del Rally Dakar con 12 títulos, un galardón que hasta el momento nadie puede igualar.

Por ese motivo, el 'Monsieur’ indicó que quiere seguir construyendo su legado en la competencia más extrema del mundo y anunció que participará en la próxima edición del Rally que se desarrollará exclusivamente en nuestro país.

En más de una oportunidad, Stéphane indicó que las dunas peruana son perfectas y que se encuentra enamorado de nuestro país. “Competir con mis viejos amigos y retornar al Perú es una experiencia agradable y un reto interesante”.

El francés formará parte del equipo X-Raid MINI JCW Team. Haciendo dupla con su compatriota Cyril Despres y, el campeón de la última edición, el español Carlos Sainz. Ellos tienen la ilusión de seguir construyendo su legado en el Dakar y por ello se encuentran agradecidos con PRIMAX por el apoyo brindado.

Leyenda Viva

Peterhansel es considerado una leyenda en el Dakar. Ha ganado el Rally en dos categorías, siendo seis victorias en categoría de motocicletas con Yamaha en los años: 1991, 1992, 1993, 1995, 1997 y 1998 y en la categoría de automóviles tiene 7 victorias, donde tres de ellas son con Mitsubishi Motors en los años: 2004, 2005 y 2007, dos victorias con un Mini Countryman en 2012 y 2013 . En el Dakar 2016 y 2017 obtuvo dos victorias más en autos, al volante de un Peugeot.

"Este próximo Dakar será especial para mí, porque he vuelto con X-raid. Con MINI ganamos el rally en 2012 y 2013", indicó el piloto a un portal web.

Para muchos el Dakar es un competencia donde arriesgas tu propia vida, pero Stéphane considera que es una oportunidad perfecta para realizar nuevos amigos y aumentar lazos de amistad.

“Hace 30 años que vengo al Dakar y solamente me perdí uno... no es broma. No hay saturación alguna, porque tuve muchas familias en el Dakar: distintos compañeros de equipo, distintos vehículo, distintos terrenos, distintos adversarios”.